Charles Barkley MVP trofee ja olümpiakuld lähevad oksjonile

Praeguseks 57-aastane Barkley kavatseb teiste asjade seas maha müüa 1993. aastal võidetud NBA kõige väärtuslikuma mängija (MVP) trofee ja 1996. aasta Atlanta olümpiakulla. Küll aga jätab ta endale 1992. aastal Barcelonas nn "Dream Teamiga" teenitud kuldmedali.

Viimasest ei loobu Barkley oma tütre pärast, kes palus seda mitte teha. "Sest see on maailma jaoks nii sentimentaalse väärtusega," põhjendas Barkley Alabama raadiojaamale antud intervjuus.

"Aga kõik ülejäänud kraam on lihtsalt pinnuks silmas. Ma ei arva, et peaksin kõndima ringi oma kuldmedali või MVP trofeega, et inimesed saaksid aru, et olen Charles Barkey. Nii et müün selle kola lihtsalt maha."

"See lihtsalt ummistab mu maja," jätkas Philadelphia 76ersi, Phoenix Sunsi ja Houston Rocketsi särgis tegusid teinud mees. "Ma hoidsin neid oma vanaema majas, kes nüüdseks on meie seast lahkunud ja oma majja ma seda värki ei soovi."

Barkley plaanib saadud rahaga ehitada Alabamas asuvasse Leedsi linna kehvemal järjel olevate inimeste jaoks kümme kuni 20 maja. Ta lisas, et üks asjatundja on MVP trofee väärtuseks hinnanud umbes 300 000 kuni 400 000 USA dollarit.