Vinokurov kinnitas: Astanas on kaks kuud palgad maksmata

Astana meeskonna juht Aleksandr Vinokurov kinnitas Hispaania väljaande AS infot, et Kasahstani klubi ei ole kaks kuud ehk 2020. aasta eest ratturitele palka maksnud.

Samas lisas Vinokurov, et riiklik investeerimisfirma Samruk Kazyna on lubanud eelarveliste kohustuste eest seista, kirjutab Spordipartner.ee.

Ajutine makseraskus kimbutas Astanad viimati ka kaks aastat tagasi, kui tiimi kuulus Tanel Kangert. Toona sai probleem lahendatud ja ka nüüd kinnitas Vinokurov, et järgmisel nädalal peaks raha laekuma. "On vajalik märkida, et Astana on alustanud oma 15. hooaega ja kogu selle aja vältel on meie peasponsor Samruk Kazyna kindlustanud vajamineva eelarve. Kuna tegemist on valitsuse organisatsiooniga, siis on hilinemised maksetega seotud aeglaste administratiivsete protsessidega," selgitas Vinokurov.

Eelmisel nädalal andis tänavu kuus võitu pälvinud Astana teada, et on kuni 20. märtsini koroonaviiruse leviku tõttu võistlemisest loobunud, kuid Vinokurov täpsustas, et see ei ole seotud palgavõlgnevustega.