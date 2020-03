Suvel toimub Langel külgvankrite motokrossi MM-etapp

Pärast seda kui 12 aastat järjest külgvankrite maailmameistrivõistluste etappi läbi viinud Kiviõli Motokeskus sündmuse korraldamisest loobus, oli õhus võimalus, et 2020. aastal Eestis külgvankrite motokrossi tipptaset ei näe. Lange Motokeskuse juht Lauri Roosiorg ütles aga mullu välja, et vajadusel ollakse suutelised teatepulk Kiviõlilt juba 2020. aastal üle võtma. Võistluse korraldamine osutuski võimalikuks.

"See aasta on meil päris suured plaanid. Peale Rally Estonia uudise kuulmist julgen öelda, et külgvankritega mootorrataste maailmameistrivõistlused on meie juures 11. ja 12. juulil. See on meie jaoks suur üritus," rääkis Roosiorg intervjuus Vikerraadiole. Kas sellega on hirm kadunud, et Eestis MM-etappi ei tule? "See on kindlasti maha võetud. Täna on promootoriga viieaastane leping tehtud. Koostöös Tartu linnaga üritan siia saada ka Tartu2024 programmi ehk kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn, siis üritan samal ajal saada siia juba külgvankritega mootorrataste Rahvuste krossi etapi."

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretär Rauno Kais tõdeb, et teadmine MM-etapi toimumisest Langel oli alaliidul juba paari kuu eest.

"Meie poolt oli see roheline tuli juba eelmisel aastal. Nii pea kui Kiviõli ütles, et nad teevad aastateks pausi, siis me Langega saime kohe asju hakata ajama," rääkis Kais. "Meie eesmärk oli, et see MM-etapp siia jääks. See lepingute allakirjutamine venis, sest promootoriga ei olnud kõik asjad päris lõplikult kokku lepitud. Protsess viibis päris pikalt mitte meist sõltuvatest asjaoludest, aga lõpp hea, kõik hea."

Kas Eestil oli vaja ennast Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile kuidagi tõestada ka "Õnneks me ei pea üldse Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile midagi tõestama, sest me oleme aastaid ja aastaid teinud üritusi, mis on nende poolt väga suure heakskiidu saanud," jätkas Kais. "Nemad on pigem rõõmsad, et Eesti tahab teha. Ütleme siis niipidi, et Eestis on korralduse tase väga hea, sest Eesti on teada-tuntud pedant, teeb kõiki asju nii nagu peab. Lisaks on meil endal rahvusvahelised kohtunikud olemas, kes käivad MM-võistlusi vilistamas. Kinnisilmi on meie puhul olemas väga hea garantii, et me suudame väga häid võistlusi teha. Me ei pidanudki seal väga pikka vestlust pidama. Saatsime oma taotluse ära ja siis oli pigem teema selle promootoriga."

Algselt eeldati, et Lange Motokeskuse rada tuleb külgvankrite võistlust arvestades laiemaks ehitada. Läbirääkimiste käigus rahvusvahelise motospordiföderatsiooni ehk FIM-iga selgus aga, et suuri ümberkorraldusi tarvis pole. Rada ringi tegema ei hakata.

"Kusjuures me isegi ei tohi teha," lisas Roosiorg. "Kui meil eelmisel aastal oli Eesti meistrivõistluste viimane etapp siin, siis käisid meil FIM-i poolt inimesed, kes inspekteerisid selle raja ära - kõik hüpped, kõik kurvid, kõik asjad pildistati ja mõõdeti üles. Nad päev otsa inspekteerisid siin kogu seda keskust ja seal oli lõpuks 14 A4 paberit kõikidest asjadest, mis kirja pandi. Me ei tohi enam midagi muuta. See rada vastas täiesti nendele nõuetele. Oleme ka Eesti krossi esimehe Kert Varikuga väga palju seda rada arutanud. Ta on siin väga palju trennis käinud ja talle väga meeldib see rada. See on hästi kompaktne ja loomulikult pealtvaatajale hästi selline, et sa näed tervet rada. Keegi ei kao vahepeal kuskile metsa taha ära ja kõigile see sobib, ka nendele inspektoritele. Täna on ta selline ja selliseks ta jääb."

Eesti krossihuvilised on harjunud MM-etappi vaatamas käima Kiviõlis. Kuidas erinevad Lange võimalused Kiviõlis pakutust? "Kiviõli meenutab natuke Rally Estoniat. Sa näed ühte lõiku - sa näed korraks, kui see rallikas tuleb ja läheb. Seal on sama, et sa näed korraks paari hüpet. Lange raja eripära on see, et sa näed tervet rada. See on nagu amfiteater - sa näed kogu aeg, kuidas nad liiguvad ja kus keegi on. 2017. aastal oli siin juunioride MM ja siis kiideti ka seda rada jubedalt. Vaade oli ülikõva," rääkis Roosiorg.

Kas koostööd tehakse ka Kiviõliga? "Kindlasti. Ega tänu Kiviõli meestele ja usaldusele see etapp tuligi meile. Kui nad oleks arvanud, et me ei saa hakkama, siis see ei oleks siia jõudnud. Kindlasti on neist abi ja kindlasti küsime neilt know-how'd juurde. Tahad ju ikka, kui mitte paremat, siis sama head asja teha. Milleks jalgratast leiutada, kui ees vennad on seda 12 aastat teinud. Sealt on hea neid asju küsida," ütles Roosiorg.