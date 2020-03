Koroonaviirus jätab Poola takistussõidu ära, Klettenbergil jääb võistlemata

"Poolas valitseva epidemioloogilise olukorra tõttu on Cavaliada Varssavi CSI3*-W LF ja CSI1* võistlus tühistatud," kirjutasid võistluse korraldajad.

"Otsust võistlus ära jätta oli meie jaoks väga raske teha. Meid ajendas seda tegema mure kõigi tervise ja ohutuse pärast. Kuna tegemist on rahvusvahelise võistlusega, võib see riske veelgi suurendada. Kahjuks on sisehooaeg varsti lõppemas, seega pole võimalust võistlust edasi lükata," teatati kirjas.

Eesti ratsanikest pidi võistlusel osalema Gunnar Klettenberg. Kesk-Euroopa liiga finaalis pidid selguma ratsanikud, kes pääsevad takistussõidu maailmakarika finaali Las Vegasesse. Hetkel pole MK-finaali korraldajad veel võistluse ärajätmisest teatanud.

Kesk-Euroopa liiga põhjaregiooni liidrikohal on praegu on Paul Argus, kellel on kogutud 73 punkti. Teisel kohal on sama punktide arvuga lätlane Kristaps Neretnieks. Kolmandat kohta hoiab Venemaa ratsanik Egor Shchibrik 57 punktiga. Hetkel puudub info, kuidas jagatakse MK-finaali kohad, kui meie liiga finaali ei toimu. Reeglite järgi pidid saama meie liigast kohad maailmakarika finaali edetabeli kolm esimest sportlast.