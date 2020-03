TÄNA OTSE | Laskesuusa MK-etapp kulmineerub meeste ühisstardist sõiduga

Starti on oodata 30 meest, nende seas ka MK-sarja kolm paremat ehk prantslased Martin Fourcade ja Quentin Fillon Maillet ning norralane Johannes Thingnes Bö.

Tänavuse hooaja MK-etappidel on just need kolm sellel distsipliinil võidutsenud: Annecys Bö, Oberhofis Fourcade ja Pokljukas Fillon Maillet. Anterselva MM-il oli uuesti kord Bö käes.