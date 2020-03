Bö lahkus viimasest tiirust 4,2 sekundit pärast Jacquelini, kuid püüdis prantslase kinni ja suutis ka eest ära sõita. Nende järel võitis heitluse kolmandale kohale sakslane Arnd Peiffer (1; +25,0).

Kaheksa hulka sõitsid veel ukrainlane Dmitro Pidrušnõi (2; +27,9), norralased Espen Bjöntegaard (2; +27,9), Johannes Dale (2; +34,1), Vetle Sjaastad Christiansen (2; +38,9) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (1; +44,8).

MK-sarja liidrisärgis sõitnud prantslane Martin Fourcade lõpetas 14. kohal (3; +1.32,5).

Eelvaade:

Starti on oodata 30 meest, nende seas ka MK-sarja kolm paremat ehk prantslased Martin Fourcade ja Quentin Fillon Maillet ning norralane Johannes Thingnes Bö.

Tänavuse hooaja MK-etappidel on just need kolm sellel distsipliinil võidutsenud: Annecys Bö, Oberhofis Fourcade ja Pokljukas Fillon Maillet. Anterselva MM-il oli uuesti kord Bö käes.