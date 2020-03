TÄNA OTSE | Juunioride MM Tallinnas jätkub vabatantsu ja neidude vabakavaga

Esikohal on Venemaa jäätantsijad Elizaveta Šanajeva ja Devid Narõžnõi, kes teenisid enda rütmitantsu eest 70,03 punkti. Rütmitantsus said teise koha grusiinid Maria Kazakova ja Georgi Revija (69,98), kolmandaks tulid Ameerika Ühendriike esindavad Avonley Nguyen ja Vadim Kolesnik (68,27). Eestit esindanud Darja Netjaga ja Marko Jevgeni Gaidajenko said 25. koha ja vabatantsu esitama ei pääsenud.

Neidude lühikava järel hoiavad kolme paremat kohta venelanna Kamila Valijeva (74,92 punkti), lõuna-korealanna Haein Lee (70,08) ja venelanna Darja Usatševa (68,45). Niina Petrõkina teenis oma esituse eest 46,56 punkti ja sai 33. koha. Viimasena 24 hulka pääsenud hiinlanna Yi Zhu kogus 50,43 punkti.