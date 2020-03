Kehra ja Serviti alustavad Balti liiga veerandfinaale

Mullu toimus Balti liiga finaalturniir esmakordselt Eesti meeskondadeta, sel aastal on sinna läbi veerandfinaalide võimalus murda kahel klubil. Vastas on väga tugevad tiimid – nelja viimase aasta Balti liiga tšempion ja valitsev Soome meister Cocks ning eelmise hooaja neljas ja Leedu meister Dragunas.

Mart Raudsepp: spordis võib kõike juhtuda

Kuigi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on tänavu kodusaalis 16 mängu kaotuseta pidanud, siis pühapäeval saabub külla kaks viimast hooaega Euroopa Meistrite liigas esinenud Soome liiga valitseja Riihimäe Cocks. Mullu kohtus Kehra tiitlikaitsjaga kahel korral põhiturniiril ning jäi mõlemas kohtumises selgelt alla. Cocks vahetas vähem kui kaks nädalat tagasi peatreenerit, kui Gintaras Savukynaselt haaras ohjad teenekas Kaj Kekki.

"Usun, et treenerivahetus mõjub Cocksile pigem positiivselt. Ma küll pole kursis nende sisekliimaga, aga tavaliselt toob selline sündmus meeskonda uut energiat. Kindlasti on Cocks suursoosik ja kui neil kõik mehed oma taseme välja mängivad, võib klassivahe selge olla," tunnistas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Spordis võib siiski kõike juhtuda – sai ju Liverpoolgi hiljuti kolm kaotust," tõi kehralaste juhendaja paralleeli Inglismaa jalgpalliliiga ülivõimsa liidriga. "Valmistume rahulikult, aga mitte liiga rahulikult. Usun, et mitmel mängijal on soov end tugeva vastasega mängides tõestada."

Kehra alistas neljapäeval koduliiga mängus kodus Viljandi, Cocksil oli taastumiseks kaks päeva enam. "Vahetasime palju ja liigselt energiat ei kulutanud. Meil puudus Sergio-Silver Kreegimaa, kes oli kõhuviiruse küüsis. Loodan, et ta on pühapäeval olemas, aga mis konditsioonis, seda ei tea," teatas Raudsepp.

Serviti võidupingeid ei võta

Põlva Serviti ja Klaipeda Dragunas on juba "vanad sõbrad", tänavu jäi Eesti meister Leedu meistrile alla mõlemas põhiturniiri mängus. Mullugi kaotati kodus, ent alistati vastane võõrsil. Hooajal 2015/16 – mil viimati mõnes play-off'is kohtuti – lülitas Serviti Dragunase välja nii EHF Cupi avaringis kui Balti liiga veerandfinaalis.

"Midagi kerget pole oodata, see on selge. Dragunasel on küll hetkel raske periood, kus kaotati karikafinaal ja kolmapäeval saadi napp võit liigas, aga nad on meie vastu alati suure isuga tulnud. Tagant viskajad on üle kahemeetrised ja seal on peamine oht. Meie peame keskenduma oma tugevustele ning lootma, et hea kaitse ja väravavahid aitavad," lahkas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tervislik seis pole kahjuks meeskonnas hea, kuna lisaks vigastatud Sander Sarapuule langesid pöidlatraumadega rivist Alfred Timmo ja Stanislav Holodjuk. Anatoli Tšezlov on terve nädala haige olnud ning osalemine on veel kahtluse all. Aga eks siis peavadki teised mehed vastutuse võtma," sõnas põlvalaste juhendaja.

"Võidupingeid mängijatel pole, ei minu ega klubi poolt. Olime juba praktiliselt audis, kuniks Zaporožje ZTR-i loobumine meid veerandfinaali aitas. Seega keskendume mänguks tõsiselt, aga rahulikult ning kui peaks midagi suurt välja tulema, on ju väga hea," lisas Musting.

Balti liiga veerandfinaalide avamängud:

7.03. 15.00 Vilniuse VHC Šviesa – Dobele ZRHK Tenax

8.03. 15.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Riihimäe Cocks

8.03. 16.00 Põlva Serviti – Klaipeda Dragunas