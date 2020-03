Tallinnas jätkuvad iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlused, kus reedel on esimese võistlusena kavas neidude lühikava. Iluuisutamist on otsepildis võimalik jälgida ERR-i spordiportaalist ja kanalist ETV+ algusega kell 15.45. Kanalis ETV+ on teleris võimalik valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel.