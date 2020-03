Prosa alustab hooaega klubita, Legion ootab otsustega suveni

Legioniga oli variant õhus viimase hetkeni, kuid esialgu ründajat siiski klubi nimekirjas üles ei anta. "Küsimus on pigem Albertis. Meie poolt on huvi olemas, tema poolt on huvi olemas, aga küsimus on selles, kui kiiresti ta täielikult taastub," nentis Legioni peatreener Deniss Belov Soccernet.ee-le.

Prosa kinnitas Belovi juttu. "Välismaale ma minna isiklikel põhjustel ei taha ja kuna Eestis ei leidnud Tallinna piirkonnas midagi, siis jah, olen ilma klubita ja ravin ennast terveks," märkis karjääri jooksul ka Soomes ja Maltal mänginud väravakütt.

