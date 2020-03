Serviti ja Tallinn alustasid viimast ringi kindla võiduga

Tänavuse meistriliiga avavoorus HC Tallinnat üllatanud, aga järgmised neli kohtumist kaotanud SK Tapa alustas Kalevi spordihallis hästi. Marten Saar ja Ivary Volkov viisid külalised 2:0 juhtima, kuid kaks kiirrünnakut ja tabamus Rainer Kelgult andsid edu juba kodumeeskonnale. Võrdne mäng jätkus siiski kümnenda minutini.

Tapa sai Aleksander Oganezovi ja Martin Adamsoni väravatest uuesti ette 5:4. Need jäid aga tapalaste viimasteks tabamusteks järgmise tosina minuti jooksul. Tallinna agressiivne kaitse oli liiast ja kui saadetigi visked teele, siis peatas need Armis Priskus. 21. minutil said pealinlased Marko Slastinovski väravast 10:5 juhtima, enne kui Saar väravatepõua lõpetas.

Tallinn vastas aga siis uue 5:0 vahespurdiga, mille jooksul tähistas väravaga vigastuspausilt naasmist ka meeskonna kapten Risto Kiil. Volkovi tabamus seadis vaheajaseisuks 15:7. Tapa tuli riietusruumist isukalt, aga vahe eriti ei vähenenud. 35. minutil tegi Oganezov 17:10, kuid kohe skoorisid Rauno Aus ja Kelk ning 40. minutil kasvas Tallinna edu kümnele – 21:11.

Korduvalt jõudis Tapa seitsme värava kaugusele, aga mitte lähemale ning Tallinn sai lõpuks kindla 29:19 võidu. Võitjate kasuks viskas Aus seitse, Markus Viitkar viis ning Kaspar Lees ja Sten Toomla neli väravat, kaotajate poolel tabas Volkov seitse, Saar neli ning Oganezov ja Adamson kolm korda.

Põlva Servitit ootab pühapäeval tähtis Balti liiga veerandfinaali avavaatus Klaipeda Dragunase vastu ning peatreener Kalmer Musting jättis mängutiheda veebruari järel mitmed põhitegijad värskust koguma. Aruküla/Audentes saabus Põlvasse ilma ühe oma põhipommitaja Rauno Koplita.

Aruküla/Audentes viskas kohtumise avavärava, kui kiirrünnaku realiseeris Aleksander Kesküla. Serviti patustas rünnakul tehnilise praagiga, kuid külalisedki ei suutnud palli Denis Lõokese selja taha saada ja nii oligi veel viiendal minutil mänguseis 1:1. Siis viskas Henri Sillaste aga kolm väravat järjest ning vedas sellega põlvalaste rünnakumootori käima.

Veel 13. minutil oli mänguseis 7:4, kuid järgmised kümme minutit hoidis Serviti vastaseid kuival ja Sillaste tabamusest juhiti 13:4. Martin Kalvet ja Timo Raukas suutsid küll vahet pisut vähendada, ent 22. minutil tegi Otto Karl Kont 16:6. Põlvalastel skoorisid pea kõik mängijad ning puhkepausiks süttisid tablool numbrid 22:7.

Sellist poolajaedu polnud tänavu meistriliigas veel nähtud ning Serviti jätkas sealt, kus pooleli jäädi. 39. minutil kasvas vahe pärast Tõnis Kase kaht tabamust 20 väravale – 28:8. Aruküla/Audentes viskas siis kolm väravat järjest, aga tagasitulekut oli raske loota, eriti kui vahepeal kaldus skoori- ja praagitegemises ülekaal mõlemapoolselt viimase kasuks.

Liigaliider võttis lõpuks kindla, 38:17 võidu, kusjuures Raiko Rudissaare viimase minuti tabamus oli Serviti selle hooaja 500. liigavärav. Sillaste ja Kase viskasid kaheksa ning Kont ja Ülljo Pihus viis väravat, kaotajatest olid täpsemad Raukas nelja ning Kesküla ja Kent-Christer Benström kolme tabamusega.