Eesti korraldab taas kahed Euroopa meistrivõistlused golfis

Euroopa Golfi Assotsiatsioonist (EGA) saabus teisipäeval kirjalik kinnitus, et Eestile on antud kahel järgmisel aastal õigus korraldada Euroopa meistrivõistlused golfis.

2021. aastal jõuab Jõelähtmes asuvasse Estonian Golf & Country Clubi (EGCC) meeste ja U-18 noormeeste B-divisjoni meeskondlikud meistrivõistlused. Aasta hiljem korraldatakse aga samal väljakul meesseeniorite võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused. Järgmisel aastal siia jõudev meeste B-divisjoni meeskondlik EM on korra varem ka Eestis peetud. 2007. aastal Niitväljal peetud võistluse võitis just Eesti ning individuaalselt parim oli Mark Suursalu, kes nüüd kandmas peatreeneri rolli.

EGCC on varasemalt korraldanud neljad Euroopa meistrivõistlused. 2012. aastal võõrustati Mid-Amateur Championship'i, aasta hiljem Senior Champonshipi, 2014. naiste ning aastal 2016. meeste individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi. Sel aastal oma 15. sünnipäeva tähistav EGCC on võõrustanud lisaks tipp amatööride võistlustele profigolfarite suurturniiri World Cup European Qualifier aastatel 2009 ja 2011.

Eesti Golfi Liidu presidendi Erki Möldri sõnul on võistluste Eestisse saamine ennekõike tunnustus Eesti golfile. "Konkurents võistluste korraldamise eest on suur, mistõttu EGA otsust tuleb võtta tunnustusena Eesti golfile ning varasematele korraldajatele. Kahel aastal järjest avaneb meie parimatel, vastava vanuseklassi mängijatel, võimalus mõõtu võtta Euroopa parimatega oma koduväljakul. Loodan, et koduseinte ja -publiku toel suudame näidata ka häid sportlikke tulemusi," lisas Mölder.

Estonian Golf & Country Clubi juhatuse esimees Hanno Kross peab Eestile golfi tippvõistluste usaldamist väga oluliseks, mis kinnitab meie väikese riigi ambitsioone ja võimekust ka alal, mida maailmas on mängitud juba 650 aastat, aga Eestis järjepidevalt vaid 25 aastat. "Euroopa meistrivõistluste korraldamine Jõelähtme golfiväljakutel on loogiline jätk juba kümme aastat tagasi meie võetud eesmärgile perioodiliselt pakkuda Eesti kohalikule publikule maailma tipptaset golfis ning ühtlasi tutvustada Eestit turismi sihtkohana golfaritele üle maailma," sõnas Kross.