Vene meeskonnakaaslane lahkus koroonaviiruse kartuses klubist

30-aastane tagamängija lahkus Lombardia klubist Itaalia põhjaosas leviva koroonaviiruse tõttu. Ameeriklane tahtis kodumaale naasta võimalikult kiiresti, kuna kartis, et Itaaliasse jäämise korral pannakse ta kaheks nädalaks karantiini. Nimelt ootab Clarki abikaasa paari esimest last ning sünnituse eeldatav kuupäev on 20. märts, vahendab Korvpall24.ee.

Itaalias on koroonaviirusesse enim nakatunuid inimesi just Lombardias.

Clarki lahkumine on Varese jaoks suureks löögiks. Itaalia kõrgliigas jäi tema arvele 16 mänguga keskmiselt 11,3 punkti, 4,4 lauapalli ja 1,6 resultatiivset söötu.

