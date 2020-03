Soome Käsipalliliit on huvitatud Eesti võistkondade ühinemisega edasi minema

Nüüd kirjutab Soome Käsipalliliit oma kodulehel, et nende klubid on väga huvitatud mõttega edasi minemisest. Esialgse plaani järgi mängiksid Eesti võistkonnad kaasa põhiturniiri, kus kohtuksid kõikide põhjanaabrite kõrgeimas sarjas olevate tiimidega kodus ja võõrsil, kirjutab Käsipall24.ee.

"Oluline on siiski ka selgitada Eesti Käsipalliliidu arvamus nende võistkondade osalemise kohta Soome meistriliigas," selgitatakse pressiteates. "Kui ka lõunanaabrid suhtuvad plaani positiivselt, saab asjadega edasi liikuda Soome Käsipalliliidu kevadisel koosolekul, kus pannakse ametlikult paika järgmise aasta SM-liiga süsteem."

"Selge on see, et idee teostus nõuaks palju tööd, eriti just ajakavade kohapealt, kuid see oleks eriline võimalus lisada Soome meistriliigale huvi ning võistkonnad saaks mõistlike kuludega rahvusvahelisi kohtumisi," jätkati kirjutises.

