Käsipalli meistriliiga põhiturniiri viimane ring algab põnevast seisust

Meeste käsipalli meistriliiga põhiturniiri viimane ring algab kolmapäeval vägagi põnevast seisust. Esikolmikut lahutab viimase viie vooru eel vaid neli punkti ning heitlus viimasele ehk neljandale poolfinaalipääsmele on veelgi intensiivsem, sest Viljandi HC-l ja SK Tapal on võrdselt punkte.

25 punkti kogunud Põlva Serviti jätkab meistriliiga liidrina, tiitlikaitsjale järgnevad HC Tallinn 22 ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 silmaga. Esikolmik alustab viimast ringi kodumängudega tagumise kolmiku vastu, kus praegu Viljandi HC ja SK Tapa on võrdselt 11 punkti peal ning Aruküla/Audentes pole 15 vooruga punktiarvet avanud.

Tallinn läheb otsustavale faasile vastu täiskoosseisus

Kolmapäeval võõrustab mullune hõbe HC Tallinn Kalevi spordihallis SK Tapat, kellega tänavu peetud mitu võrdset lahingut. Hooaja esimeses voorus said tapalased 21:20 võidu, järgmises neljas liiga- ja karikamängus olid paremad pealinlased. Viimati kohtuti jaanuari lõpus Tapal, kus Tallinn võttis 32:22 võidu.

"Väikese mängupausi tõttu saime pisut tõsisemalt treenida ja valmistuda viimaseks ringiks. Rõõmusõnum tuli MRT-uuringult, mis ütles, et Enrico Antoni vigastus ei osutunud liiga hulluks. Hetkel ta küll veel taastub, aga hooaja lõppfaasis saab meid jälle aidata," lausus Tallinna peatreener Risto Lepp.

"See ongi hetkel ehk kõige olulisem, et saame tähtsamatele kohtumistele vastu minna täiskoosseisus. Aga lihtsaid mänge Eesti meistriliigas pole ja käsipallibuumi nautiv Tapa on tõsine vastane ka võõrsil. Mikola Naumi värava lahtimuukimiseks tuleb kõvasti vaeva näha," uskus Lepp kolmapäevase mängu eel.

Teises kolmapäevases vastasseisus kohtuvad Põlvas liider Serviti ja autsaider Aruküla/Audentes. Kolm varasemat tänavust mängu lõppesid põlvalaste kümne- või enamaväravalise paremusega. Külaliste võit või isegi viik oleks suur üllatus, aga samas meeldiv juubelikingitus peatreener Martin Noodlale, kes päev hiljem tähistab 40. sünnipäeva.

Marko Koks: kõik seeriad lõppevad mingil hetkel

Viimase ringi esimene voor lõpeb neljapäeval, kus tänavu kõigi sarjade peale kodusaalis võitmatu HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab Viljandi HC-d. Viis varasemat tänavust vastasseisu on pakkunud põnevaid lahinguid, sest avavoorus said mulgid kodus võidu ning Balti liigas tehti korra viik. Kolm kohtumist lõppesid kehralaste eduga.

"Pühapäeval ootab meid ees Balti liiga veerandfinaal Riihimäe Cocksiga, nii et kindlasti üritan võimalikult palju vahetada ja koormust jagada. Ka hiljutise mängupausi ajal pühendasime rohkem aega taastumisele ja teistsugustele treeningutele, kui pallisaalis harjutamisele," sõnas kehralaste peatreener Mart Raudsepp.

"Servitist oleme hetkel nelja punktiga maas ja kuigi seda ei tundu palju, siis on siiski vähetõenäoline, et põlvalased nii palju libastuvad. Seega pigem mõtleme ikka teise koha püüdmisele," hindas Raudsepp oma meeskonna võimalusi realistlikult.

"Väike paus tuli kasuks, sest meie laatsaret tühjenes veidi. Aleksander Pertelson tegi juba A-klassis kaasa ja Volodimir Maslak on treeningutele naasnud. Aga tapma me kedagi ei hakka ja jagame koormust ettevaatlikult. Viimastes mängudes oleme stabiilsemalt esinenud kui varem ja loodan, et see jätkub," lahkas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Kehra koduvorm on muidugi muljetavaldav, aga kõik seeriad lõppevad mingil hetkel. Ma ei saa lubada, et see just neljapäeval juhtub, aga selle vastu midagi poleks. Meilgi on punkte vaja, Tapaga käib tihe heitlus neljandale kohale. Kodumäng Tapaga on küll ees, aga vahet pole, kust punktilisa teenida," lisas Koks.

Meistriliiga 16. voor:

4. märts 19:00 Põlva Serviti – Aruküla/Audentes

4.märts 19:00 HC Tallinn – SK Tapa

5. märts 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC