Kerron Stewarti soovitus Eestile: arendada tuleb kogu kergejõustikku

Paar aastat tagasi pika ja eduka sportlaskarjääri lõpetanud Kerron Stewart töötab treenerina ja soovib oma koolitustel edasi anda kõike, mida tippsprinteri elu talle õpetas. Stewarti sõnul on ka Eestis sihikindla tööga võimalik jõuda nii kaugele, et meil oleks rohkem vähemalt Euroopa tasemel arvestatavad sprintereid.

"Jamaikal pöörasime pikalt tähelepanu ainult sprindile, aga nüüd on meil head 400 m ja 800 m jooksjad ja ehitame üles ka pikamaajooksusüsteemi," lausus Stewart ERR-ile.

"Nagu nägime viimastel maailmameistrivõistlustel, läheb ka meie väljakualade sportlastel hästi. Kui Eesti tahab kergejõustikus olla konkurentsivõimeline, tuleb arendada kogu spordiala, mitte ainult kergejõustiku ühte külge."

Alla kolme miljoni elanikuga Jamaika ei ole suur riik, aga ometi tuleb sealt pidevalt väga palju häid sprintereid. Kerron Stewarti sõnul on edu võti arenguprogramm, mille välja töötamine võttis väga palju aega.

"Arenguprogramm teeb üleminekuperioodi sportlasele palju kergemaks," lausus ta. "Laps läheb algkooli, sealt edasi põhikooli, keskkooli ja ülikooli ning seejärel alustab täiskasvanuna soovi korral profisportlase teed."

"Vahepeal ei teki ühtegi auku, kuhu sportlane võiks kaduma minna. Üleminek ühelt astmelt teisele on sujuv. Alustame arenguprogrammiga juba rohujuuretasandilt ja liigume sealt edasi."

Kerron Stewarti enda tegemised jäid küll tihti nimekamate kaasmaalaste saavutuste varju, aga ta kuulus pikalt maailma absoluutsesse tippu. Stewarti karjääri tipphetkeks jäi 2008. aasta Pekingi olümpia, kus ta võitis 100 m jooksus hõbemedali ja 200 m jooksus pronksi. Jamaika neliku koosseisus tuli ta 4x100 m teatejooksu kolmekordseks maailmameistriks.

"Olen üks nendest, kelle raske töö tasus end ära. Tean, et suurte sprinterite nimede seas tuuakse välja ka minu oma," ütles Stewart. "Ma ei kahetse midagi ja olen lihtsalt väga tänulik ja õnnelik, et mul on võimalik selline pärand endast maha jätta."