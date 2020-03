Otepää võõrustab eriolümpia talimänge

"Seekord on mängud erilised, sest esmakordselt Eestis korraldatakse lisaks suusavõistlustele ka räätsajooksu võistlused. Mängude külalisena osaleb olümpiavõitja Kristina Šmigun -Vähi. Traditsiooniliselt toimub ka tõrvikujooks, kuhu koguneb ligi 40 politseinikku," ütles EO Eesti Ühenduse juhatuse esimees Urmas Paju.

Räätsajooks on eriolümpia talviste maailmamängude ametlik ala, mida Eesti sportlased hakkavad samuti harrastama. Esmakordse toimumise puhul korraldatakse Tehvandi staadionil ca 12.30 demonstratsioonvõistluse, kus osalevad mitmed tuntud inimesed. Starti on lubanud tulla olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, Eriolümpia patroon Hannes Hermaküla, endine suusataja Jaak Mae jt.

Otepää suusaradadele kogunevad ligi 150 eriolümpia sportlast Eestist, osaleb ka Läti delegatsioon. Eriolümpia egiidi all võistlevad intellektipuudega sportlased. Selliste võistluste korraldamine ja seal osalemine on sportlaste ja ühiskonna jaoks märgilise tähendusega: see on intellektipuudega sportlastele võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Võistlused saavad alguse 3. märtsil Otepää vallamaja eest. Koostöös Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga alustatakse 10.30 eriolümpia tõrvikujooksu Tehvandi suusastaadionile. Eriolümpia tõrvikujooks on üle maailma tuntud traditsioon. Politseinikud tunnustavad oma osalusega eriolümpia tegemisi ja ühiselt kantakse ning süüdatakse avatseremoonial võistluste tuli. Sel aastal osaleb ligi 40 politseinikku.

Eestist osaleb võistlustel kokku 23 erinevat asutust: kooli ja hoolekandekeskust. Sportlased võtavad mõõtu vastavalt oma võimetele kas 100 m, 500 m, 1 km ja/või 2,5 km rajal. Räätsajooks toimub 100 m ja 200 m distantsil. Lisaks teatesuusatamine 4 x 500 m ja räätsajooksu teade 4 x 100 m. Esimesel päeval toimuvad kell 12.00-15.00 eelvõistlused suusatamises ja räätsajooksus, mille põhjal sportlased jagatakse tulemuste järgi erinevatesse tugevusgruppidesse (divisjonidesse). Teisel päeval võisteldakse juba võrdsete vastastega auhinnalistele kohtadele. Kui võistlused Otepääl lõppenud, jätkuvad organiseeritud tegevused Pühajärve Spa- ja Puhkekeskuses.

Teise päeva suusatamise finaalvõistlused algavad Tehvandi suusastaadionil kell 10.00. Autasustamine ja lõputseremoonia algab Tehvandi staadionil kohe pärast võistlusi orienteeruvalt 13.