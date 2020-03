Enrico Villo valiti maailma parimate golfiõpetajate hulka

Parimate golfitreenerite edetabel pandi kokku USA-s tegutsevate golfiõpetajate seas läbi viidud küsitluse põhjal. Edetabelisse on valitud lisaks Enrico Villole veel näiteks Pete Cowen, kelle õpilasteks on või on olnud Henrik Stenson, Rory Mcilroy, Sergio Garcia jt. ning Phil Kenyon - kuulus puttamise treener, kelle pragused õpilased on näiteks Lee Westwood ja Justin Rose.

Enrico Villo sõnul on Golf Digesti poolt ära mainimine suur tunnustus, mis on tulnud järjepideva töö tulemusena. "Käin aastas mitu korda Ameerikas õppimas ja õpetamas. Minu mentor Michael Jacobs, kes kuulub Golf Digesti edetabelis maailma 50 parima golfiõpetaja hulka ning on kirjutanud golfiõpetajate seas klassikaks saanud raamatu "Science of the Golf Swing", on USA-s väga kuulus. Olen ise koos temaga õpetanud ning sadu tunde tema õpetamist kõrvalt jälginud. Usun, et suuresti seetõttu ongi kolleegid mind märganud," selgitas Villo.

Enrico Villo alustas golfi õpetamisega aastal 1999 ning korraldab treeninguid Estonian Golf and Country Clubis asuvas Eesti Golfikoolis aastast 2010. Alates aastast 2001 on Villo professionaalseid golfimängijaid ja litsentseeritud treenereid koondava rahvusvahelise organisatsiooni PGA liige, alates aastast 2011 PGA Eesti president.

Aastate jooksul on Enrico Villo õpilased võitnud kümneid Eesti meistrivõitluste kuldmedaleid ning saavutanud silmapaistvaid tulemusi ka rahvusvaheliselt. Villo tänasteks õpilasteks on teiste hulgas Eesti ainus profimängija Sander Aadusaar, 2019. aasta rajamängu Eesti meister Mariliis Palm, löögimängu Eesti meister Anete Liis Adul ning löögimängu pronks Ken-Marten Soo. Samuti on Villo käe all treeninud paljud endised ja pragused Eesti koondislased, teiste seas Mark Suursalu, Mari Rauna, Egeti Liiv, Paul Põhi, Egert Põldma, Torel Neider, Annika Koitmaa, Mari Hütsi, Liis Kuuli,Marten Palm Carl Hellat ning Joonas Turba.