Hausenberg juhib Soomes seitsmevõistlust ülisuure eduga

Mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg juhib Helsingis peetavate Soome meistrivõistluste seitsmevõistlust kindlalt ja on nelja ala järel rekordikursil.

Hausenberg kogus esimesel päeval 3334 punkti, mida on tema rekordgraafikuga (5804) üheksa punkti võrra rohkem. Hausenbergi tippmark sündis 2018. aastal, vahendab Delfi Sport.

21-aastane eestlane läbis 60 meetrit ajaga 6,83, hüppas kaugust 7.38, tõukas kuuli 13.53 ja hüppas kõrgust 1.98. Rekordseerias olid tulemused 6,91; 7.43; 12.75 ja 2.04.

Teise päeva aladest sai Hausenberg kaks aastat tagasi 60 m tõkkejooksus kirja 7,97, teivashüppes 4.98 ja 1000 meetri jooksus 3.08,25. Suur varu on kindlasti teivashüppes, kus ta ületas eelmisel nädalavahetusel 5.30. Loodetavasti suudab Hausenberg südika esituse teha ka 1000 meetri jooksus. Just keskmaajooksud on olnud tema Achilleuse kannaks.

Teist kohta hoiab Helsingis Leo Uusimäki 2894 punktiga.