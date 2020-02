Eesti koondise mängujuht vahetab uuest hooajast klubi

"Lühike versioon on see, et siin ei ole asjad nii head kui lubati ja mõtlesin, et uueks hooajaks vaataks midagi tuttavat. Euroopas on juba seigeldud küll," kommenteeris aastase lepingu sõlminud koondislane Käsipall24-le.

"HIFK pakkus väga hea lepingu ja seejärel ma palju mõtlemiseaega ei vajanud. Eks Soome meistriliiga tase on ka aastatega tõusnud ning võimalusel mängib uus koduklubi ka järgmisel aastal eurosarjasid."

Helsingi IFK ridades viskab palli hetkel ka teine eestlane Ardo Puna, kes jagab Voikaga sama positsiooni.

