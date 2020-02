Kadrina Karudega liitus 15-aastase kõrgliigakogemusega tagamängija

35-aastane ja 191 sentimeetrit pikk pallur tõmbas viimati Eesti meistrivõistlustel korvpalliketsid jalga kaks hooaega tagasi, kui esindas meistriliiga meeskonda TLÜ/Kalev, vahendab Virumaa Teataja. "Registreerimine on tõepoolest tehtud ja andsin selleks nõusoleku," kinnitas Tamm liitumist Kadrina tiimiga, kuid ei soovinud praegu rohkem teemat kommenteerida.

Mängujuhi positsioonil tegutsev Tamm on suurema osa karjäärist esindanud pealinna meeskondi, nagu Ehitustööriist, BC Kalev/Cramo, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Kalev, aga on ka põiganud üheks hooajaks Rakvere Tarva ridadesse. Samuti on ta olnud Eesti rahvuskoondises.