Levadias pallinud Morelli liitus Kanada kõrgliigaklubiga

"Olen väga põnevil. Näen, et Kanada jalgpall kasvab väga kiiresti ja arvan, et suudan tuua lisaväärtust ja natuke Brasiilia verd Halifaxi. Eesmärk on mängida hästi, lüüa väravaid ning aidata klubi heade tulemusteni," sõnas Morelli Halifaxi pressiteenistusele, vahendab Soccernet.ee.

Morelli sai kahe hooaja jooksul FC Levadia särgis platsile joosta 54 kohtumises, milles lõi 27 väravat ning andis 15 resultatiivset söötu.

Halifax Wanderersi peatreener Stephen Hart sõnas, et tegu on väga kvaliteetse mängijaga, kes lisab tema juhendavasse tiimi loovust.

Eelmisel hooajal seitsme tiimi arvestuses neljandaks jäänud Wanderers peab oma hooaja avamängu 13. aprillil, kui võõrsil minnakse vastamisi eelmise hooaja kuuenda koha omaniku York9 vastu.

