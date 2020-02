Endine maailma esireket Maria Šarapova lõpetab sportlaskarjääri

"Tennis, ma ütlen sulle hüvasti," kirjutas Šarapova Vanity Fairis.

Šarapova tegi profidebüüdi 2001. aastal ja võitis karjääri jooksul 36 turniiri, sealhulgas viis suure slämmi turniiri.

"Eelmise aasta augustis US Openil tuimestati 30 minutit enne väljakule minekut mu õlga, et suudaksin mängu vastu pidada. Õlavigastused pole minu jaoks uued, mulle on tehtud mitmeid operatsioone – kord 2008. aastal, üks protseduur oli eelmisel aastal. Olen veetnud lugematuid kuid taastusravi tehes," kirjutas Šarapova. "Tol päeval [US Openil] väljakule astumine tundus juba võiduna, kuigi see pidanuks olema pelgalt esimene samm võidu suunas. Ma ei jaga seda, et te mind haletseksite, vaid saaksite aru minu uuest reaalsusest: pidin üha rohkem mõtlema enda keha peale."

"Ma ei mõelnud oma karjääri jooksul kunagi, kas kõik on seda väärt, aga lõpupoole olin sunnitud sellele mõtlema," jätkas Šarapova. "Vaimne tugevus on alati olnud mu peamine relv. Isegi kui mu vastane oli füüsiliselt tugevam või enesekindlam, ei andnud ma kunagi alla."

"Andsin oma elu tennisele, aga tennis andis mulle elu," kirjutas Šarapova. "Igatsen seda iga päev. Jään igatsema treeninguid ja enda igapäevast rutiini. Igatsen enda meeskonda ja treenereid. Igatsen neid hetki, kui istusin koos isaga harjutusväljaku pingil. Igatsen ka sportlasi, kes sundisid mind oma parimat tennist mängima."

"Pärast 28 aastat ja viit suure slämmi turniiri olen valmis järgmisteks väljakutseteks," lõpetas Šarapova. "Pole vahet, millega järgmisena tegelema hakkan, annan ikkagi endast parima ja arenen pidevalt edasi."

Šarapova tõusis esimest korda edetabelis esikohale 2005. aasta augustis 18-aastasena. Esimese suure slämmi turniiri võitis ta 17-aastasena, alistades Wimbledoni finaalis Serena Williamsi. 2012. aastal võitis ta Prantsusmaa lahtised ja tegi sellega karjääri slämmi – ta oli kümnes naine, kes kõikidel slämmiturniiridel vähemalt korra võidutsenud.

2016. aastal andis Šarapova Austraalia lahtiste ajal positiivse proovi, olles tarvitanud meldooniumit, mis sama aasta jaanuarist kuulus keelatud ainete nimekirja. Šarapovale määrati algselt kaheaastane võistluskeeld, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž vähendas selle 15 kuule ja Šarapova naasis võistlustulle 2017. aasta aprillis Stuttgardis.

2018. aastal tõusis Šarapova maailma edetabelis tagasi 25 parema sekka, kuid samal aastal hakkasid teda järjest kimbutama erinevad vigastused.