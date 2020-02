Eelmise nädala lõpus jõudis avalikkuseni uudis, et Eesti spordi üht lipulaeva Rally Estoniat ähvardab tänavu ärajäämine. Ralli korraldajad annavad täna kell 14 pressikonverentsi, mida ERR-i spordiportaal näitab otsepildis.

Rally Estoniat ähvardab ärajäämine, kuna Eesti Autospordi Liit soovib Rally Estoniale mõeldud toetusest osa – 100 000 eurot – endale saada.

Kuna ralli korraldajate sõnul pole neil seaduse järgi võimalik sellist nõuet täita, kehtestas autospordiliidu juhatus rahvusvahelise ralli registreerimistasuks just 100 000 eurot. Autospordiliidu juhatuse liikmed ei varjanud, et 100 000 euro küsimise taga on soov täita alaliidu kõhna rahakotti.