TÄNA OTSE | Iluvõimlemisvõistluse Miss Valentine pressiüritus

Pressiüritusel on kohal Miss Valentine'i peakorraldaja Janika Mölder, kes paljastab saladuse, kuidas ta nii tunnustatud võistluse Tartusse tõi ning kes tippnimedest Tokyo olümpia-aasta alguses kohale tulevad.

Samuti näitavad Eesti koondist esindavad võimlejad Viktoria Bogdanova, Carmen Marii Aesma, Adelina Beljajeva ja Melany Keler oma kavasid ning räägivad, kuidas ettevalmistus aasta esimeseks oluliseks koduseks etteasteks on läinud.

Lisaks annavad oma plaanidest ülevaate iluvõimlemise rühmkava neiud, kes teevad Tartus hooaja avastardi. Rühmkava üks olulisemaid võistlusi seisab ees maikuus, kui Euroopa meistrivõistlustel selgitatakse välja viimased olümpiapääsmed.

Miss Valentine'i näol on tegemist Eesti suurima võimlemisturniiriga, mis toimub juba 26. korda. Turniir algab Tartu Ülikooli spordihallis kolmapäeval, 26. veebruaril. Grand Prix' etapi eelvõistlused on kavas laupäeval, 29. veebruaril ning finaalid pühapäeval, 1. märtsil. Pühapäevast võistlust näeb otseülekandes ERR-i spordiportaalis ja teleris kanalilt ETV+, kus on võimalik valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel. Ülekanne algab pühapäeval kell 17.30.