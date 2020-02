Eesti käsipallikoondislane sai eurosarjas debüütvõidu

Tugevuselt teisel Euroopa klubiturniiril ehk EHF Cupil mängivad 16 paremat neljas alagrupis ning Andris Celminš ja Velenje RK Gorenje alistasid laupäeval võõrsil Leoni Abacar Ademari 26:23 (13:14). 2001. aasta Hispaania meister ja kahekordne eurosarja võitja on hetkel Hispaania liigas FC Barcelona järel teisel tabeliastmel.

Celminš: tunnen end tippsatside vastu väga mugavalt

Tugev Hispaania klubi oli nagu Gorenjegi kaks esimest kohtumist Euroopa tipptiimidele HBC Nantes'ile ja SC Magdeburgile kaotanud. Sloveenia meeskond jäi avapoolaja järel taha, aga tuli kaotusseisust välja ja sai kolmeväravalise võidu. Celminšile jagus ohtralt vastutust ning ta tabas kõik neli sooritatud pealeviset.

"Mäng oli raske. Ademar pakkus tegelikult algusest peale meile seda mängu, kuid eksisime meeletult üks-üks olukordades. Minu jaoks oli see üks magusamaid võite üldse, sest see on mu EHF Cupi debüüthooaeg. Jäime kogu meeskonnaga esitusega väga rahule," rõõmustas Eesti koondise paremsisemine.

Veelgi võimsamas hoos on Gorenje koduliigas. Kolmapäeval alistati Celminši ühe tabamuse toel RK Slovenj Gradec 28:22 (14:10). Hooaega nelja kaotusega kuuest esimesest kohtumisest alustanud Gorenje pole kaotanud 13 mängu järjest ning hoiab tabelis hetkel kolmandat kohta.

"Alguses saime loputada, arvates et oleme Velenje ja võidud tulevad ise. Meid toodi ruttu maa peale. Siis hakkasime mängu vaikselt käima saama ja sellega kasvas ka kambavaim. Praegu võin öelda, et paljud mängud võidame, sest mentaliteet on väga tugev. Hoiame ühte ja kõik annavad endast väljakul maksimumi," selgitas Celminš vormitõusu.

"Kannavigastustest pole veel üle saanud, aga tegeleme probleemiga ja loodetavasti saame jagu. Meeskonnas jagan endiselt kogenud David Miklavčičiga mänguaega, treener eelistab eurosarjas mind ja koduliigas kolleegi. Esimese kolme EHF Cupi mänguga olen rahul, tunnen end tippsatside vastu mängides väga mugavalt nii kaitses kui rünnakul," sõnas Celminš.

Saksamaa ajaleht: "Ots näitas kõrgeimat klassi!"

Saksamaal on amatööride karikavõistlustel suur väärtus ning iga-aastane Final Four toimub koos proffide karikavõitja selgitamisega. Sel aastal jagatakse karikad Hamburgis, kuhu Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf juba murdis. Laupäeval alistasid Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden veerandfinaalis SG WIFT Neumünsteri lisaajal 35:34 (13:15, 28:28).

Suure osa mängust tagaajaja osas olnud VTB viis kohtumise lisaajale, kus kangelase staatusesse tõusis Ots. Esmalt peatas ta vastaste parima mängija kiirrünnaku ja tõrjus siis karistusviske. Eesti koondise väravavahi panuse tõestuseks piisab Saksamaa ajalehe pealkirjast "Ots näitas kõrgeimat klassi!"

Patrail ja Hannover said Bundesligas valusa kaotuse. Bergischer HC vastu jäädi võõrsil 0:5 taha, võideldi 57. minutiks välja 27:25 eduseisu, kuid siis kaotati 27:28 (9:12). Patrail viskas neli väravat. Hannover hoiab liigatabelis 34 punktiga neljandat kohta.

Saksamaa 2. Bundesligas noppis TV Emsdetten hooaja seitsmenda võidu, alistades koduses derbis kõrgliigasse tõusu eest võitleva ASV Hamm-Westfaleni 31:27 (18:11). Karl Toom viskas ühe värava. Karl Roosna nime taha protokolle resultatiivsusmärkmeid ei tehtud ning HSG Krefeld jäi 26:31 (12:12) alla EHV Auele.

Rumeenia meistrisarjas said valusa kaotuse lähikonkurendi vastu Martin Johannson ja Bukaresti Steaua, kui võõrsil alistuti Baia Mare CS Minaurile 29:31 (13:15). Eesti koondise kapten jäi nullile ning Steaua pudenes tihedas tabelis kolmandalt kohalt viiendaks.

Kuus väravat nii Roobalt, Grištšukilt kui Varikult

Tšehhimaa kõrgliigas tabas Martin Grištšuk kuus korda ning Praha HC Dukla alistas võõrsil KH ISMM Koprivnice 39:32 (21:19). Kristo Voika oli täpne ühel puhul, kui Nove Veseli TJ Sokol tegi samuti võõrsil 26:26 (15:15) viigi mulluse hõbedatiimi HCB Karvinaga.

Jürgen Rooba viskas kuus väravat ja Nice'i Cavigal Handball sai 29:26 (14:15) jagu Prantsusmaa esiliigas liidrite hulka kuuluvast Limoges Hand 87-st. Rooba koduklubi on 15 silmaga üheksas, teist kohta hoidval Limoges'il on kuus punkti rohkem.

Eestlaste klubid olid võidukad Rootsi esiliigaski. Armi Pärt tabas neli korda ja HIF Karlskrona alistas LIF Lindesbergi 32:24 (16:14) ning vigastatud Hendrik Varulita Hammarby IF oli 35:26 (16:12) parem RP IF Linköpingist.

Soome meistrisarjas eestlastel vaheturniiri esimene voor sama hästi ei sujunud, sest Helsingi IFK jäi Ardo Puna kolmest väravast hoolimata 25:30 (10:15) alla Åbo IFK-le ning Siuntio IF kaotas liider Helsingi Dickenile 21:27 (9:15). Ott Varik tabas SIF-i kasuks kuus korda, Sten Maasalu jäi väravata.

Hollandi kõrgliigas võitis HV KRAS/Volendam avapoolaja, kuid lagunes teisel ning alistus 26:35 (14:11) Aalsmeeri Green Parkile. Kaks väravat visanud Jesper Bruno Bramanis mõned päevad varem kaasa ei teinud, kui Volendam edenes Hollandi karikavõistluste veerandfinaali 42:23 võiduga Ha-STU Nijmegeni üle.