Sakslased võtsid Rasnovis kaksikvõidu

Esikoha teenis Karl Geiger, kes hüppas mõlemas voorus täpselt 100 meetrit ja teenis kokku 270,3 punkti. Teise koha sai 264,7 punktiga tema koondisekaaslane Stephan Leyhe, kelle esimene hüpe oli 99 ja teine 97,5 meetrit.

MK-sarja üldliider, austerlane Stefan Kraft sai 264,5 punktiga kolmanda koha, hüpates 98 ja 97,5 meetrit.

"Praeguses vormis on Karl Geiger normaalmäel võitmatu. Ta peaks mingi vea tegema, et suudaksin teda võita," tõdes Kraft.

Sel talvel on peetud kolm normaalmäe võistlust ja kõik kolm on võitnud Geiger. Rasnovi hüppemäel oli see kolmas rahvusvaheline võistlus (2018. aastal oli seal kaks GP-etappi) ning kõik kolm on võitnud Geiger.

"Mulle väga meeldib see võistluspaik, siin on väga hea hüpata," kiitis Geiger. "Olen tulemuse üle väga õnnelik."

MK-sarja üldarvestuses on Kraft liider 1333 punktiga, Geiger on 1235 punktiga teine.