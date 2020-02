Horvaatia mäesuusataja tõusis võimsa sõiduga 12. kohalt esimeseks

Mäesuusatamise MK-etapil Jaapanis Niigata Yuzawa Naebas võidutses meeste suurslaalomis horvaat Filip Zubcic, kellele see on karjääri esimene MK-etapivõit.

Zubcic oli esimese laskumise järel alles 12. kohal, aga teisel laskumisel tegi ta ideaalse sõidu, mis tõstis ta kokkuvõttes esikohale.

27-aastane Zubcic on esimene meessoost Horvaatia mäesuusataja, kes on suurslaalomis MK-etapi võitnud ja ta on Horvaatia meeste seas esimene etapivõitja, kelle perekonnanimi ei ole Kostelic.

"Olen väga uhke, et olen esimene Horvaatia mees, kes on MK-sarjas suurslaalomi võitnud. Olen alati lootnud, et võidan kunagi MK-etapi ja teadsin, et see võib sellel hooajal juhtuda, kuna olen viimasel ajal nii kiiresti suusatanud," ütles Zubcic. "Pühendan võidu enda perekonnale ja tiimile, kes on mind viimased 21 aastat toetanud."

Seni oli Zubcic kahel korral jõudnud esiviisikusse – jaanuaris oli ta Šveitsis teine ja veebruari alguses Saksamaal neljas.

Jaapanis sai Zubcici järel teise koha šveitslane Marco Odermatt (+0,74) ja kolmas oli ameeriklane Tommy Ford (+1,07). Esimese laskumise järel juhtinud norralane Henrik Kristoffersen pidi leppima viienda kohaga, kaotades võitjale 1,14.