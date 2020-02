TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MM jätkub teatesõitudega

Stardinimekirjas on 24 naiskonda, Eesti stardinumber on 16. Eestlannad lähevad rajale järjestuses Regina Oja, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim.

Sel hooajal on peetud neli teatesõitu, kus Eesti on kahel korral saanud 14. koha, korra 15. koha ja Hochfilzenis lõpetati 18. kohaga. Aasta tagasi Östersundi MM-il olid eestlannad 12., mis on ka meie parim koht maailmameistrivõistlustelt.

Tiitlikaitsjana tuleb starti Norra, kes on Östersundi MM-ist alates võitnud kõik teatesõidud – sel hooajal on ka püsinud kaotuseta. Head stabiilsust on käimasoleval hooajal näidanud ka Šveits, kes on neljast teatesõidust kolmel jõudnud pjedestaalile. Veel on senistel etappidel kolme parema sekka jõudnud Prantsusmaa, Rootsi ja Venemaa. Mullusel MM-il võitis hõbeda Rootsi ja pronksi teenis Ukraina.

Meeste 4x7,5 km teatesõidu otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30. Stardinimekirjas on 27 meeskonda, Eesti kannab numbrit 17. Eesti võistleb järjestuses Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja Raido Ränkel.

Aasta tagasi Östersundi MM-il sai Eesti 14. koha, kuid siis olid nelikus veel ka Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Sel hooajal tegi Eesti parima sõidu Oberhofis, kus lõpetati 13. kohaga. Hooaja avaetapil saadi 17., Hochfilzenis 16. ja jaanuaris Ruhpoldingus 22. koht.

Käimasoleva hooaja neljast teatesõidust kolm on võitnud Norra, Ruhpoldingus oli võidukas Prantsusmaa.

Tiitlikaitsja on samuti Norra, teise koha sai aasta tagasi Saksamaa ning kolmas oli Venemaa.