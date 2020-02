Kristin Kuuba jäi Euroopa karikaetapil Austrias jagama 9. kohta

Kuubal (BWF 59.) oli võistlusteks maailma edetabeli alusel neljas paigutus. Avaringis sai eestlanna kiire võidu Katerina Tomalova (BWF 126.) üle Tšehhist 21:14, 21:14. Teises ringis ootas Kuubat eest Jaapani esindaja Yukino Nakai. Kuigi jaapanlanna maailma edetabeli koht on Kuuba omast üksjagu madalamal, 156., ei peegelda see tema tõelist tugevust, sest mängitud turniire, mis edetabelis kirjas, on vaid viis. Edetabelis arvestatakse kümmet aasta jooksul mängitud parimat võistlust. Seega võis eeldada vaid viie võistlusega top kahesajasse jõudnud mängijalt head esitust. Ka sisemine konkurents Jaapani sulgpallis on äärmiselt tihe - maailma edetabelis viie parima naise seas on koguni kaks jaapanlannat.

Kaheksandikfinaalis Viinis domineeriski Kuuba vastane. Nakai tegi mõlema geimi kesksel spurdi, millele Kuuba vastata ei suutnud ja võitis mängu 21:11, 21:11. Sellega jäi Kuuba jagama 9. kohta. Olümpia kvalifikatsiooni aasta tihe võistluskarusell jätkub Eesti esireketi jaoks juba paari nädala pärast maailma karika turniiridel Šveitsis ja Prantsusmaal.

Meeste üksikmängu põhitabeli avaringis kaotas Raul Must (BWF 89.) India mängijale Kiran George (BWF 125) seisuga 18:21, 18:21.