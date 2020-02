Balti liiga nädalavahetus toob põneva lõpu põhiturniirile

Käsipalli Balti liiga põhiturniiri viimased mängud peetakse sel nädalavahetusel. A-alagrupis selgub võitja ja esimese finaalturniiripääsme omanik, aga veelgi põnevam on seis B-alagrupis. Kõik neli Eesti klubi on mänguhoos, kolm neist kodusaalides ning tähtsaimad kohtumised ootavad kahtlemata ees HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.

Nimelt on B-alagrupi tipus hetkel järgmine tabeliseis: Vilniuse VHC Šviesa 12, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11, Riia Celtnieks ja Kaunase Granitas-Karys 10 punkti. Veerandfinaali, A-alagrupi teise-kolmanda vastu pääsevad kaks paremat. Kehra võõrustab mõlemat Leedu konkurenti ja Viljandi HC ootab külla Celtnieksi, kel esinelikus üks mäng enam peetud.

Kodus võitmatu Kehra võitleb edasipääsu ja esikoha nimel

B-alagrupis on võimalused veerandfinaali jõuda kõigil esineliku klubidel ja erinevaid variante liiga palju, et kõiki kirjeldada. Samas võiks laupäevase avamänguga Kehra ja Granitase vahel edasipääsejad selgeks saada, kui Eesti meeskond kohtumise võidaks. Novembris Kaunases said leedukad kehralastest 31:26 jagu.

"Hetkel mõtleme ainult laupäevasele mängule, mõlemale keskenduda ei taha. Võit Granitase üle kindlustaks edasipääsu ja siis vaataks edasi. Sügisel võitsime Kaunases avapoolaja, aga jäime teisel kaitses hätta. Tugev vastane, kus väga hea tagamängijate osakond, aga vahetusi neli napib," analüüsis Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Kolmapäeval kohtusid Šviesa ja Granitas omavahel Leedu liigas, nii et värske materjal vastastest on olemas. Kaunasest Kehrasse on pikk reis ning loodan, et oleme laupäeval värskemad ja teravamad. Lisaks oleme sel hooajal kodus hästi mänginud," lisas Raudsepp, kelle hoolealused pole kodus üheski sarjas veel kaotusekibedust maitsnud.

"HC Tallinn võib meile muidugi ka abikäe ulatada, ent kui laupäeval võidame, siis on alagrupivõitki meie endi kätes. Kas siis tuleks veerandfinaalis vastu SKA, Cocks või Tenax on juba liiga kaugele ette vaatamine ja liigne matemaatika, aga ilmselt eelistaks Läti klubi," arvas kehralaste juhendaja.

Risto Lepp: oleks tore kui saaksime Kehrat aidata

Oma sõna võib edasipääsuheitlusse öelda ka HC Tallinn, kes lõpetab igal juhul viiendal kohal. Omapäraselt võõrustavad pealinlased kaht Leedu klubi kahes erinevas saalis, sest Šviesaga kohtutakse Raasikul ja Granitasega Sõle spordikeskuses. Sügisel võõrsil tegi Tallinn Šviesaga 23:23 viigi, ent alistus päev varem Granitasele 27:29.

"Arvestades teisipäeval Kalevi spordihallis toimunud liigamängu, tuleb meil nädalaga kolm kohtumist kolmes erinevas saalis. Näen seda suure probleemina, et Tallinnas on selge puudus spordisaalist, kus just nädalavahetusel mänge või treeninguid pidada. Edasise arengu nimel oleks hädasti vaja kas käsipallisaali või -keskust," kommenteeris olukorda Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Tabeliseisu me üldjuhul ei vaata ja lähme alati andma endast maksimumi. Samas ära tappa me kedagi ei kavatse ja tahan mänguaega kõigile anda. Kuigi meil pole punkte vaja, siis Eesti käsipalli edu nimel oleks tore, kui saaksime Kehrat aidata ja tugevatelt Leedu klubidelt punkte näpata," lubas Lepp.

Serviti sõidab üle lahe külla tiitlikaitsjale

A-alagrupis on pärast Zaporožje ZTR-i loobumist jäänud pidada vaid kaks kohtumist. Põlva Serviti sõidab külla Riihimäe Cocksile, kellega vähem kui kuu aega tagasi kodus 27:27 viiki mängiti. Võidu korral tõuseks põlvalased Klaipeda Dragunasest mööda neljandaks, aga veerandfinaali vastasseis Leedu meistriga on selge juba enne laupäevast mängu.

"Meie jaoks on mängus, kas esimene veerandfinaal toimub kodus või võõrsil ja raske öelda, kumb parem oleks. Nii et lähme korraliku koosseisuga ja võitlema, ehkki vastane on väga tugev. Hea rahvusvahelise mängu ja kogemuse saame igal juhul," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tihe graafik jätab oma jälje ja kolmapäeval Tapa vastu nägi mängupilt kole välja. Tahet poistel oli, aga välja ei tulnud suurt midagi. Küllap istub treening- ja mänguväsimus pallurites sees. Nüüd lisandub vahetult enne kohtumist veel pikk bussi- ja laevareis," lahkas Musting hetkeseisu.

Oluliselt tähtsam A-alagrupi kohtumine toimub Minskis, kus Balti liiga kolmekordne võitja SKA võõrustab Dobele ZRHK Tenaxit. Valgevenelastel on punkt enam kui Läti meistril ja omavahel selgitatakse, kes võidab grupi ning kindlustab sellega otsepääsme aprillis toimuvale finaalturniirile.

Eesti klubide mängud Balti liigas:

22.02. 16:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Kaunase Granitas-Karys (Kehras)

22.02. 16:00 HC Tallinn – Vilniuse VHC Šviesa (Raasikul)

22.02. 18:00 Viljandi HC – Riia Celtnieks (Viljandis)

22.02. 19:00 Riihimäe Cocks – Põlva Serviti (Riihimäel)

23.02. 14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Vilniuse VHC Šviesa (Kehras)

23.02. 16:00 HC Tallinn – Kaunase Granitas-Karys (Sõle Spordikeskuses)