TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ojal ja Zahknal MM-i paarissegateates?

Sel korral alustavad naised ja lõpetavad mehed. Nagu ikka, moodustavad Eesti paari Regina Oja ja Rene Zahkna, kes tänu ajaloolisele pjedestaalikohale saavad startida esireast, kandes stardinumbrit 2.

Mäletatavasti tegid Zahkna ja Oja jaanuari lõpus Pokljukas suurepärase võistluse, lõpetades teise kohaga. Tol võistlusel alustasid mehed ja lõpetasid naised ning just Oja oli see, kes tegi võimsa viimase ringi ja tõi Eesti teisena finišisse. Tookordse sõidu võitis Prantsusmaa duo Emilien Jacquelin – Anais Bescond, Eesti paar kaotas neile vaid 5,9 sekundiga. Hooaja avaetapil Östersundis said Oja ja Zahkna viienda koha.

"Oluline tiirus hästi teha. Ring on lühike ja kui püsime grupis, siis tuleb seal taga rippuda ja lasketiirus omad asjad ära teha," rääkis Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts eelseisvast võistlusest. "Oleme suure päeva ootuses, aga jääme kahe jalaga maa peale. Kõigepealt tuleb tiirus õnnestuda ja sellega tulemuseks alus luua."

MM-il on aga paljudel riikidel väljas enda tugevaimad sportlased. Paarissegateade on maailmameistrivõistlustel kavas teist korda, mullu võitsid kuldmedali norralased Johannes Thingnes Bö ja Marte Olsbu Röiseland. Nende järel lõpetasid teisena itaallased Dorothea Wierer ja Lukas Hofer ning pronksi teenisid rootslased Hanna Öberg ja Sebastian Samuelsson. Samad duod on stardis ka täna.

Ühtekokku on stardinimekirjas 30 paari.