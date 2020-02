ERR omandas pikaks ajaks laskesuusatamise teleõigused

Uue lepinguga, mille läbirääkimistel ja ettevalmistamisel osales ka Eesti Rahvusringhääling (ERR), kuuluvad EBU liikmetele, sh ERR-ile eksklusiivsed laskesuusatamise ülekandeõigused kuni 2026. aastani. Leping sõlmiti koos õigusega pikendada seda veel nelja aasta võrra. Sõlmitud kokkulepe pikendab praegu kehtivat lepingut.

IBU president Olle Dahlin ütles lepingut kommenteerides, et senine koostöö EBU-ga on olnud edukas ning laskesuusatamise populaarsus Euroopas on tänu EBU telekanalite heale tööle oluliselt kasvanud. "Lepingu rahaline maht on varasemate perioodidega samuti märkimisväärselt tõusnud, väljendades laskesuusatamise populaarsuse kasvu kõikjal Euroopas," sõnas Dahlin. Teleõiguste müügist teenitav raha läheb Dahlini sõnul spordiala ja alaliitude käsutusse eesmärgiga laskesuusatamist veelgi tugevamalt edasi arendada.

Lepinguga kuuluvad EBU-le, sh ERR-ile kõigi laskesuusatamise tiitlivõistluste ning maailma karika etappide teleülekannete õigused, lisaks juunioride MM-i ning Euroopa meistrivõistluste ülekandeõigused. Eesti Rahvusringhääling vahendab MK-etappide ja maailmameistrivõistluste otseülekanded kõikidelt distantsidelt ehk kokku 60-70 laskesuusatamise otseülekannet hooaja kohta ja kogumahus 130-150 tundi aastas.

ERR-i spordijuhi Rivo Saarna sõnul on laskesuusatamine tõusnud kõige vaadatumaks talispordialaks nii Eestis kui Euroopas. Nädalavahetusel jälgib laskesuusatamise otseülekandeid Eestis üle 100 000 televaataja. Spordiülekannetest koguvad kuuekohalise vaatajanumbri Eestis veel kergejõustiku ning jalgpalli tiitlivõistluste ülekanded. "Mõistagi on meil hea meel, et ERR-i partnerlus laskesuusatamise ülekannete edastajana ning koduste suurvõistluste tootjana kestab. Seda enam, et kolm suurima populaarsusega teleala jätkavad rahvusringhäälingu ekraanil - vabalevis ja reklaamivabalt," kommenteeris Saarna.

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused Anterselvas kestavad kuni 23. veebruarini, millele järgnevad Euroopa meistrivõistlused Raubitšis ning käesoleva hooaja kolm viimast MK-etappi Nove Mestos, Kontiolahtis ja Oslos. Otseülekannetele saab kaasa elada ERR-i kanalites.