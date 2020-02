G4S Noorteliiga jääb ühisliiga finaalturniirilt eemale

Kodusaalis peetud mäng algas Riia naiskonna juhtimisel (10:18) ning teisel veerandil lasti teha suur vahe sisse (11:30). Kuigi teisel poolajal tulid eestlannad järgi (kolmas veerand 16:20 ja neljas 18:19), siis sellest enam ei piisanud ning lõppskoor 55:87, kirjutab Korvpall24.ee.

Noorteliiga poolel jagunesid punktid võrdselt: Ivetta Elizavetta Okuneva viskas kümme, Helena Stina Svilberg ning Victoria-Ida Vahi aga üheksa punkti. Võitjatele tõid Vanesa Jasa 13 punkti ja Eva Indrike 12 punkti.

Noorteliiga on teise divisjoni tabelis viie võidu ja seitsme kaotusega 5. kohal, mis tähendab, et ollakse esimesed, kes Final Four turniirilt välja jäävad. Põhihooajal mängisid kõik klubid omavahel kaks korda, kodus ja võõrsil, ning tabeli neli esimest lähevad otse Final Four turniilile, mis toimub 22.-23. veebruaril Lätis.

