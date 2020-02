TÄNA OTSE | Mehed asuvad Anterselvas MM-tiitlit püüdma tavadistantsil

Maailmameistritiitlit läheb jahtima 105 sportlast. Eestlasi asub võistlustulle kolm: Rene Zahkna stardib numbri alt 24, Kalev Ermits kannab numbrit 84 ja Kristo Siimer 91.

Aasta tagasi Östersundi MM-il sai Ermits tavadistantsil 38. koha, kaotades toonasele võitjale, sakslasele Arnd Peifferile kolme eksimuse juures viie minuti ja 42,1 sekundiga. Eesti meestest oli temast mullu parem vaid oma viimasel tiitlivõistlusel osalenud Roland Lessing, kes sai 25. koha.

Sel hooajal on tavadistantsi sõidetud kahel korral ja MM-il on kavas hooaja viimane tavadistants ehk selguvad ka väikeste kristallgloobuste võitjad. Hooaja avaetapil Östersundis võidutses Martin Fourcade, MM-i eel Pokljukas oli parim norralane Johannes Thingnes Bö. Tavadistantsi arvestuses on Fourcade 114 punktiga liider, teine on Bö 91 punktiga, Prantslased Quentin Fillon Maillet ja Fabien Claude hoiavad 84 punktiga kolmandat kohta. Eestlased ei ole tänavu tavadistantsil punktikohale jõudnud.