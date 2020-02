Sulgpalli Eesti esireketid tõusid maailma edetabelis

Kristin Kuuba on naiste edetabelis tõusnud neli kohta ning asub 24 330 punktiga nüüd 59. kohal. Vaid korra varem, 16. juulil 2019, on ta olnud veel ühe pügala võrra kõrgemal, 58. kohal. Lievinis mõlemad üksikmängud võitnud Raul Mustal on punkte kokku 20 543 ning need annavad talle 89. koha. Nädalapäevad tagasi oli eestlane 90.

Naiste edetabeli tipus muudatusi pole, esikolmikus on endiselt Yufei Chen (Hiina), Tzu Ying Tai (Taivan) ja Akane Yamaguchi (Jaapan). Parima Euroopa sulgpallurina on endine esireket Carolina Marin (Hispaania) pärast vigastuspausilt naasmist tõusnud kaheksandaks.

Meeste seas jäid esimesed kaks - Kento Momota (Jaapan) ja Tien Chen Chou (Taivan) - samaks, vangerdused toimusid kohtadel kolmandast kuuendani. Värske järjestus on: 3. Anthony Sinisuka Ginting (Indoneesia), 4. Anders Antonsen (Taani), 5. Viktor Axelsen (Taani), 6. Long Chen (Hiina).

Veel kaks ja pool kuud on sulgpalluritel võimalus koguda Tokyo olümpiamängudele pääsemiseks vajalikke punkte, arvesse läheb kümnel paremal turniiril kogutu summa. Ka selles arvestuses on Eesti esinumbritel kõik hästi. Kuuba paikneb 22 330 punktiga kandidaatide edetabelis 29. (mängima pääseb 38 naist) kohal. Must on olümpiareitingus 20 173 punktiga 35. kohal, kuid edestab hetkel viimasel olümpiapileti garanteerival kohal paiknevat Timothy Lami juba enam kui 4000 punktiga.

Sel nädalal püüavad Kuuba ja Must punktilisa 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga Viini turniiril.