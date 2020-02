16-aastane Hispaania tennisist tegi uskumatu debüüdi ATP karussellil

Nimelt alistas korraldajate vabapääsmega Rio de Janeiro turniiri põhitabelisse koha saanud Alcaraz kolm tundi ja 37 minutit kestnud matšis 7:6 (2), 4:6, 7:6 (2) jagu maailma edetabelis 41. real paiknevast kaasmaalasest Albert Ramos-Vinolasest, seejuures tuli ta otsustavas setis välja 0:3 kaotusseisust. Võidu vormistas maailma 406. reket neljandal matšpallil. Kohtumine lõppes kohaliku aja järgi kell 3 öösel.

"Rio jääb mulle alatiseks meelde," õhkas Alcaraz, kelle treener on endine maailma esireket Juan Carlos Ferrero. "Olen väga õnnelik, et võitsin enda karjääri esimese ATP matši. See oli kahtlemata minu senine kõige pikem ja raskem mäng. Tingimused olid päris rasked, aga kui suhtumine on õige, siis tingimused ei loe. Õige suhtumisega võib kõike saavutada."

Ühtlasi oli see Alcaraze esimene mäng maailma edetabelis esisaja sekka kuuluva mängija vastu. Ramos-Vinolas oli küll ilmselge soosik, kuid Alcaraz ei näidanud mingit aukartust ja jõudis esimesena servimurdeni, minnes avasetis 3:1 ette. "Mul on alati positiivsed mõtted. Mõtlen alati, et võin võita, vahet ei ole, kes on mu vastane," avaldas ta. "Kui sa ei usu, et võid võita, pole mõtet väljakule minnagi."

Alcaraz on maailma edetabeli top500 noorim mängija. Ta on esimene 2003. aastal sündinud meestennisist, kes võitnud ITF-i turniiril matši (2018), võitnud ATP Challengeril matši (2019) ja nüüd siis ka ATP turniiril.

Kõigi aegade noorim ATP turniiri matšivõitja on aga argentiinlane Franco Davin, kes 35 aastat tagasi ehk 1985. aasta veebruari lõpus alistas 15 aasta ja ühe kuu vanusena Buenos Airese turniiri avaringis Tšiili mängija Hans Gildemeisteri.

"Mulle meeldib väga agressiivselt mängida, äralööke teha. Minu stiil on natuke nagu Roger Federeril," avaldas Alcaraz.

Teises ringis läheb Alcaraz vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 27-aastase argentiinlase Federico Coriaga (ATP 116.), kes päästis kaks matšpalli ja sai 1:6, 7:6 (1), 7:6 (3) jagu prantslasest Corentin Moutet'st (ATP 77.).

Lisaks Alcarazele pakkus kõneainet teinegi tõusev täht – 19-aastane brasiillane Thiago Seyboth Wild (ATP 206.) päästis kolm matšpalli ning alistas kolm tundi ja 49 minutit kestnud matšis 5:7, 7:6 (3), 7:5 hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 90.). Ka see mäng öötundidel.

Seyboth Wildile on see teine matšivõit ATP turniiride põhitabelis ja esimene ATP 500 kategooria turniiril.