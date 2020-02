Arsenali U-23 väravas seisnud Hein ei suutnud Chelseat pidurdada

Arsenal läks kohtumist 14. minutil Florin Baloguni väravast juhtima. Chelsea mängumees Armando Broja viigistas 32. minutil mänguseisu ning avapoolaja viimasel minutil läks külalisvõistkond Chelsea kohtumist Billy Gilmouri väravast juhtima. Nõmme Unitedi kasvandik tegi Arsenali eest kaasa terve kohtumise, kirjutab Soccernet.ee.

Arsenalil on 17 kohtumisega koos 25 punkti ning jätkavad viiendal tabelireal. Viimase võiduga tõusis Chelsea Premier League 2 tabelis 35 punktiga liidriteks. Chelsea noored on ainsaks meeskonnaks, kes on terve senise hooaja läbinud kaotuseta.

