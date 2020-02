Käsipalli meistriliiga: esikolmik lõpetab kolmanda ringi kodumängudega

Serviti jätkab liidrina ja kasvatas eelmisel nädalal vahe lähima jälitajaga kolmepunktiliseks. Põlvalastel on 23, Tallinnal 20 ja Kehral 19 punkti. Viimase poolfinaalikoha heitlus jätkub põnevana, sest nii Viljandil kui Tapal on tabelis 11 silma. Aruküla/Audentes on 14 vooru järel endiselt punktita.

Risto Lepp: nappidest kaotustest saab palju õppida

HC Tallinn võtab Kalevi spordihallis vastu Viljandi HC, keda on tänavu kodumängudes kindlalt võidetud. Võõrsil on mulkide vastu raskem olnud, meistriliigas sai Tallinn 26:24 võidu ning Balti liigas tehti detsembris 24:24 viik. Eelmisel nädalal pidid mõlemad kaotusekibedust maitsma, kui jäädi alla vastavalt Kehrale ja Servitile.

"Eks öeldakse, et viimaste sekundite võit või kaotus on treeneri oma ja küllap on selles tõetera sees. Aga sellistest mängudest on palju õppida ning usun, et seda teeme meiegi. Tähtis on mitte norutama jääda, pea külmana hoida ja edasi minna," arutles Tallinna peatreener Risto Lepp eelmise nädala 24:25 Kehra-kaotuse puhul.

"Oleme kodus Viljandiga hästi mänginud, aga viimasel ajal siiski küllalt hüplikult esinenud. Seega alahinnata me vastaseid ei kavatse, vaid tahame täiesti keskendunult 60 minutit näidata võitluslikku ja kvaliteetset käsipalli," kinnitas Lepp.

"Tallinn on vahepeal tugevnenud, meil on endiselt mitu mängijat eemal. Riske me ei võta ja kedagi liiga vara platsile tagasi ei too, sest terve neljas ring on veel ees. Serviti vastu esinesime kohati päris hästi, aga siis tuli sisse palju rumalaid pallikaotusi. Tallinnaga tuleb targalt mängida ja mitte lubada vastasel meid üle joosta," analüüsis Viljandi peatreener Marko Koks.

Teises teisipäevases mängus võtab heas hoos olev HC Kehra/Horizon Pulp&Paper vastu Aruküla/Audentese, keda on viimases kaheksas omavahelises kohtumises võidetud. Tänavu alistati tabeli punane latern kodus 36:25 ja võõrsil napilt 27:26. Kehra püsib ainsa meeskonnana kodusaalis kaotuseta, seal on 11 võidu kõrval tehtud üks viik Servitiga.

Serviti ei kavatse Tapat alahinnata

Põhiturniiri kolmandale ringile pannakse punkt kolmapäeval, mil tabelijuht Põlva Serviti ootab Mesikäpa halli poolfinaalikoha eest võitlevat SK Tapat. Mõlemad meeskonnad on kaks viimast liigamängu võitnud. Omavahel kohtuti viimati detsembris Tapal, kus kodumeeskond sai viimaste aastate väikseima kaotuse, tulemusega 28:30.

"Nagu tabeliseiski näitab, on Tapa ohtlik. Võib kindel olla Tapa plaanis ajada taga igat punkti, et Viljandit edestada. Aga eks meiegi tahame püsida Kehrast ja Tallinnast eespool. Alahinnata tapalasi ei tohi, detsembrikuine vastasseis on selgelt meeles, kui räsitult ja puuduliku koosseisuga kukkus välja võrdne mäng," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Õnneks oleme hetkel paremas seisus. Tihe mängudegraafik andis ka natuke järele ning saime lubada meeskonnale veidi puhkust ja teha ka normaalset treeningtööd. Sander Sarapuu sõrmemurd hoiab teda ilmselt kuu aega eemal, aga teised mängijad peaks kõik rivis olema," kinnitas põlvalaste juhendaja.

"Detsembri mängu kohta võib öelda, et numbrid valetavad – Serviti oli siis tiheda mängudeperioodi järel päris tühi ja see peegeldus tulemuses. Aga kindlasti lähme soosikute vastu võitlema ning kui mänguskeemist kinni peetakse, siis on paljugi võimalik. Põlvasse sõidu eel on alati küsimus, kas saame kõik pallurid kaasa, aga koosseisuprobleeme meil siiski pole," lausus Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Meistriliiga 15. voor:

18.02. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Aruküla/Audentes

18.02. 19.00 HC Tallinn – Viljandi HC (Kalevi spordihallis)

19.02. 19.00 Põlva Serviti – SK Tapa