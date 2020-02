Pidurdamatu Gael Monfils võitis teise turniiri järjest

Monfilsile on see karjääri jooksul esimene kord, kui tal on õnnestunud tiitlit kaitsta, esimene kord, kui ta on võitnud kaks turniiri järjest ja esimene kord, kui ta on ühel hooajal võitnud enam kui kaks turniiri!

Nädal varem võitis Monfils kolmandat korda Montpellier' turniiri ja jätkas edulainel ka Rotterdamis. Prantslane on nüüd Rotterdamis võitnud järjest kümme matši, sel hooajal aga üheksa mängu. Rotterdami finaalis oli ta ligi poolteist tundi kestnud matšis 6:2, 6:4 parem kanadalasest Felix Auger-Aliassime'ist.

19-aastane Auger-Aliassime on nüüd mänginud neljas ATP turniiri finaalis – neist esimene oli aasta tagasi Brasiilias –, aga esimest võitu peab veel ootama.

Monfils on ühtekokku mängindu 31 ATP turniiri finaalis ja võitnud neist nüüd kümme. Huvitava kokkusattumusena sai naiste WTA karussellil sarnase saavutusega hakkama hollandlanna Kiki Bertens, korrates mullust Peterburi turniiri võitu ja teenides samuti kümnenda turniirivõidu.

Monfils jätkab maailma edetabelis üheksandana, Auger-Aliassime kerkis kolm kohta ja on nüüd 18.

New Yorgis peetud ATP turniiril võidutses britt Kyle Edmund, alistades finaalis 7:5, 6:1 itaallase Andreas Seppi.

Edmundile oli see karjääri kolmas ATP turniiri finaal ja teine turniirivõit. Esimese turniirivõidu sai ta 2018. aasta oktoobris, kui sai Belgias Antwerpenis tasavägises finaalmängus jagu Monfilsist.

2018. aasta oktoobris tõusis Edmund ka maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 14. kohale, aga järgmisel turniiril vigastas ta põlve ja uuel aastal võistlustulle naastes enam nii hästi ei läinud kui 2018. aastal. Edmund lõpetas aasta 17 võidu ja 22 kaotusega ning lõpetas 2019. aasta edetabeli 69. reketina.

Tänu turniirivõidule tõusis Edmund nüüd edetabelis 17 kohta ja paikneb 45. real. Seppi kerkis 18 rida ja on nüüd 80.