Gert Kivistik tuli Martinique'il kolmandat korda teiseks

"Sõit oli stardist alates väga intensiivne, toimus mitmeid äraminekuid, kuid püsivalt midagi ette ei jäänud. Teises pooles sai minema väike grupp, ka meie tiimist oli üks rattur ette pääsenud, aga pudenes sealt rehvi purunemise tõttu. Sõidu seitsmendal ringil ründas Mickael Stanislas, kes 2018. aastal võitis Tour de la Martinique, olles ka Martinique'i meister, ning on sel hooajal juba kaks sõitu võitnud. Stanislasiga läksid kaasa kaks Team Energizer ratturit ning väikese viivitusega sõitsin neile üksi järgi," rääkis Kivistik võidusõidust.

"Team Enegizeri mehed polnud motiveeritud tööd tegema, kuna neil oli endal sõitja ees grupis olemas. Võtsime Stanislasiga kordamööda vahetusi ja jõudsime eelviimase ringi lõpuks ette järgi. Aga passimine jätkus, vähesed käisid eest läbi, panustasin ise võimalikult palju, et lõputõusule jooksikute hulgast minna. Õnneks nii ka läks, 5 km pikkusele lõputõusule läksime atrõõviga koos peale. Tõusu alguses sai väikse vahe sisse Eddy-Michel Cadet-Marthe (Madinina Bikers), ise ei julgenud kohe kaasa minna, kuna olin tagaajamisega palju energiat rajale jätnud. See väike vahe sai ka saatuslikuks, Eddy-Michel suutis vahet vaikselt kasvatada ja jõudis finišisse 26-sekundilise eduga."

"Poodiumi kolmas koht läks Kehan Pastelile (Equipe ECL). Pidin juba kolmandat korda astuma poodiumi teisele astmele, mis jätab veidikese mõruda maitse, kuid kasvatab võidutahet ja näitab, et stabiilsus on olemas, tõusust saan üles ja vaated järgmistele võidusõitudele on helged," võttis Kivistik võidusõidu kokku.

Järgmine eestlaste start on kaheetapilisel võidusõidul Memorial Romule BERET 29.02-1.03.