Käsipallileegion: kahe eestlasega Siuntio lõpetas Soomes põhiturniiri esinelikus

Kaheksa meeskonda jagunesid nüüd pooleks, Siuntio pääses viimasena esinelikusse, kust kaks paremat vaheturniiri järel otse poolfinaali liiguvad. HIFK jäi viiendaks ning veerandfinaali edenemiseks tuleb vaheturniir teises nelikus lõpetada esiduos. Põhiturniiriga jäi Variku arvele 60, Maasalule 52 ja vaid neljas mängus platsil käinud Punale 20 väravat.

Sten Maasalu: suutsime tasavägiseid mänge endale kallutada

"Klubina võime põhiturniiriga vägagi rahul olla – suutsime palju tasavägiseid mänge enda kasuks kallutada. Aga enda esituste suhtes pole positiivsuseks põhjust, sest liigselt ebastabiilsust lipsab sisse. Loodetavasti olulistes mängudes ei värista," sõnas Sten Maasalu, kes tabas põhiturniiril viskeid vaid 42-protsendiliselt.

"Kahe parema sekka pääsemisest unistada oleks vist liiga sinisilmne, ehkki punktivahed muutusid olematuks. Aga vastu tahame esikolmikule kindlasti hakata ja ehk mõned korrad neid hammustada ka," kinnitas Maasalu. Vaheturniiri alustatakse järgmiselt punktiseisult: Helsingi Dicken kolm, Karjaa BK-46 kaks, Cocks üks ja SIF null punkti.

"BK-46 ja Dicken on sel hooajal kindlasti kvaliteeti tõstnud. Karjaa sai kõva täienduse Jac Karlssoni kojunaasmise näol ning Dicken on pikalt kokkumänginud tiim. Cocksi mõjutas kahtlemata esinemine Meistrite ja Balti liigas, aga kipun arvama, et lõpuks seeriaid mängides on nad teiste jaoks liiga tugevad," analüüsis Maasalu kohaliku liiga hetkeseisu.

Andris Celminš ja Velenje RK Gorenje kohtusid EHF Cupi alagrupis Prantsusmaa suurklubi HBC Nantes'iga, kus pallib endiselt legendaarne Kiril Lazarov. Gorenje jäi avapoolajal kaheksa väravaga taha, ent tegi võimsa spurdi teise pooltunni algul, mil Eesti koondislanegi oma ainsa tabamuse maailmameistrist puurivahi Cyril Dumoulini selja taha saatis.

Jõuti seisuni 21:19, kuid tunamullune Meistrite liiga finalist Nantes võttis lõpuks siiski oma tulemusega 35:28 (19:12). Kolmapäeval nautis Gorenje 34:24 (17:13) võitu Ormoži RK Jeruzalemi üle Sloveenia kõrgliigas, ka siis tabas Celminš korra.

Martin Grištšuk edenes Praha Duklaga eurosarjas veerandfinaali

EHF Challenge Cup sarjas kaotas Praha HC Dukla küll kordusmängus Differdange'i Red Boysile 29:32 (16:16), kuid edenes veerandfinaali koondvõiduga 66:56. Martin Grištšuk viskas prahalaste kasuks kaks väravat. Kolm päeva varem oli eestlane täpne viiel korral, kui Dukla alistas Tšehhimaa meistriliigas mulluse hõbeda HCB Karvina 27:25 (12:16).

Samas liigas mängiv Kristo Voika aitas kaasa kahe tabamusega, et Nove Veseli TJ Sokol alistaks Frydek-Misteki SKP Pepino 35:22 (18:11). Dukla jätkab liigatabelis 27 punktiga teisena, liidrist Plzeni Talent M.A.T.-ist viis silma maas. Sokoli päralt on kuues koht 21 punktiga.

Saksamaa 2. Bundesligas pidid eestlaste tööandjad meie meeste tõhusast abist hoolimata kaotust tunnistama. Karl Roosna viskas neli väravat, aga HSG Krefeld kaotas TuS N-Lübbeckele 24:37 (12:18) ning Karl Toom sai kirja kolm väravat ja kaks resultatiivset söötu, kui TV Emsdetten jäi 24:26 (14:12) alla TuS Ferndorfile.

Sama riigi tugevuselt neljandas liigas pallivad Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden tegid esimese etteaste uue treeneriteduo käe all. Mullusele Saksamaa amatööride karikavõitjale ja Oberliga Nordsee tabelis teist kohta hoidvale ATSV Habenhausenile jäädi siiski võõrsil 21:28 (8:12) alla.

Dener Jaanimaa veel Moskva Spartaki ridades ei debüteerinud, kui pealinlased said tiitlikaitsja HC Tšehhovskije Medvedi 30:25 (15:14) alistamisega magusa võidu. Spartak hankis veel ühe võimsa täienduse, sest Meistrite liiga võitja Skopje Vardari ridadest liitus endine Mait Patraili klubikaaslane, Venemaa koondise mängujuht Pavel Atman.

Johannson jätkas võidukalt, Rootsis ja Prantsusmaal tulid kaotused

Edukalt alanud aastat jätkasid Rumeenia meistriliigas Martin Johannson ja Bukaresti Steaua. Eesti koondise kapten küll kätt valgeks ei saanud, aga Steaua võttis neljanda võidu järjest. Viimase sekundil Javier Humeti visatud väravast alistati CS HC Buzau 29:28 (15:12) ning liigatabelis hoitakse kolmandat kohta.

Prantsusmaa esiliigas pidi Nice'i Cavigal Handball võõrsil tunnistama Dijon Metropole HB 34:23 (17:13) paremust, Jürgen Rooba viskas kaotajate kasuks kaks väravat. Suurtes raskustes oldi vastaste väravavahi Maxime Diot' ülemängimisega, kes tõrjus 44-protsendiliselt koguni 18 pealeviset.

Rootsi tugevuselt teises sarjas said eestlaste koduklubid kaks valusat ning huvitaval kombel sama skooriga kaotust, jäädes võõrsil alla lähikonkurentidele. Armi Pärt tabas korra ja HIF Karlskrona kaotas Kungälvs HK-le 26:29 (14:14) ning vigastatud Hendrik Varul ei mänginud, kui Hammarby IF alistus 26:29 (13:9) Skånela IF-le.

Hollandi meistrisarjas tegi HV KRAS/Volendam võõrsil 26:26 viigi Haagi pika nimega klubiga B&B Healthcare/WHC-Hercules, Jesper Bruno Bramanis viskas kaks väravat. Volendami duubelmeeskond on liigas 13 punktiga kümnendal kohal, klubi esindustiim aga Belgia-Hollandi ühises sarjas ehk BENE-liigas üheksandal astmel.