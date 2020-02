Pärnu meeskonna edukaimad olid täna võrdselt 10 punktiga Taavet Leppik (+0) ja Ygor Duarte (+8). Pärnu vastuvõtt oli 61%, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 5 ja servil löödi 4 ässa (eksiti 14 pallingul), vahendab Volley.ee.

TalTechi resultatiivsematena tõid Mihkel Nuut ja Jörgen Vanamõisa kumbki 8 punkti (efektiivsus +0 ja +3). TalTechi vastuvõtt oli 54%, rünnak 36%, blokipunkte saadi 9, servipunkte 3 (vigu tehti servil 13).

Liidrikohal läheb viimastele põhiturniiri mängudele vastu Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 22 mänguga kogutud 56 punkti. Järgnevad Bigbank Tartu 52 punktiga (21 mängu), Selver Tallinn 46 punktiga (22 mängu) ja Jekabpilsi Luši 41 punktiga (22 mängu). Pärnu on 36 punktiga viies (23 mängu) ja TalTech Eesti klubidest seitsmes 18 punktiga (22 mängu).

Credit24 Meistriliiga põhiturniir lõpeb 23. veebruaril, pärast käesolavat nädalat jääb pidada veel kaheksa põhiturniiri mängu. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil, finaalturniiri korraldusõiguse saab põhiturniiri võitja.

Pärast Credit24 Meistriliiga võitja selgumist peetakse kuue Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.