Esiliiga klubi alustab hooaega kolme miinuspunktiga

Teatavasti sai JK Järve juba mullu finantsreeglite rikkumise eest karistada ning Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) litsentsikomisjon andis klubile aega puuduste likvideerimiseks kuni 17. jaanuarini 2020. Tähtajaks oli JK Järvel endiselt olulisi puudusi, mistõttu määras distsiplinaarkomisjon neile uueks hooajaks kolm miinuspunkti.

"Miinuspunkte ei soovi keegi määrata, see on erakordne ja näitab, et rikkumine toimus pikema perioodi jooksul ja seda ei kõrvaldatud hoolimata ajapikendusest ja täiendavatest tähtaegadest. Litsentsikorras on paika pannud selged reeglid, kuidas käib elukutseliste jalgpallurite tasustamine ning seda peavad kõik järgima, tegemist on muuhulgas olulise punktiga, et tagada aus konkurents," selgitas EJLi litsentsikomisjoni esimees Janno Kaljuvee.

Väiksemate puuduste tõttu määras EJLi distsiplinaarkomisjon 100 euro suuruse trahvi Tallinna JK Legionile (Premium liiga) ja Pärnu JK-le (Esiliiga) ning hoiatuse JK Tabasalule (Esiliiga B).

"Kui need paar sanktsiooni välja arvata, siis tuleb klubisid tunnustada. Aastate jooksul on suhtumine litsentsiprotsessi ja reaalsed tegevused tõusnud hoopis kõrgemale tasemele, nii ka tänavu. Kogu protsessi eesmärk on tagada klubide ja liigade jätkusuutlik areng, milles klubid ja alaliit tegutsevad heade partneritena," märkis Janno Kaljuvee.