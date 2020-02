Pärnu JK testib nelja ukrainlast

Igor Prinsi juhendavas meeskonnas tegi viimases kahes Taliturniiri kohtumises kaasa neli Ukrainast pärit mängijat: 23-aastane keskkaitsja Nazar Vizdrik, vasakkaitsja Rudolf Suhhomlinov (26) ning ründemängijad Bogdan Kušnarenko (22) ja Petro Namuilik (23), vahendab Soccernet.ee.

Kiievi Dinamo akadeemiast sirgunud Suhhomlinovi taust on nendest neljast ilmselt kõige kvaliteetsem, kui erinevates Ukraina U-koondistes on tal kirjas 35 kohtumist ja kaks väravat. Ta on pallinud veel Ukraina kõrgliigaklubis Desna, mis on Joonas Tamme praeguseks koduklubiks. Kaitsemängija Vizdrik on pallinud Lvivi Karpatõ duubelvõistkonnas ning siis Ukraina amatöörliigades.

Kušnarenko on kasvanud Donetski Metalurgi akadeemiast ning pallinud Ukraina madalamates liigades ning isegi Ukraina esiliigas. Alates eelmise aasta suvest on olnud mängumees klubita. Namuilik on sarnaselt Vizdrikile pallinud Lvivi Karpatõ duubelvõistkonnas.

Kõik testitavad alustasid nii Tallinna Kalevi U-21 kui ka Welco vastu algkoosseisus.

