Poolakad riisusid DN klassi MM-il koore

DN klassi jääpurjetamise maailmameistrivõistlused Rootsis Orsasjöni järvel piirdusid kahe päevaga, kuna eile ja täna otsustas ilmataat tuulepoistele puhkuse anda ning regati võitja kuulutati välja nelja sõidu tulemuste põhjal. Taas tõestasid poolakad, et nad on nii kvantiteedis kui kvaliteedis maailma parimad.

Pjedestaali kõrgeima astme hõivas esimest korda maailma kulla võitnud Lukasz Zakrzewski, hõbe riputati kõigi aegade edukaima DN-piloodi, 12-kordse maailmameistri Karol Jablonski kaela ja pronksi pälvis asjatundjatele üllatusena noor venelane Anton Didenko.

Väärib tähelepanu, et esikümne hulka mahtusid kuue poolaka kõrvale vaid üks venelane, lätlane, eestlane ja jänki. Eesti parimana kaks sõitu kolmandana lõpetanud ja regati kokkuvõttes kuuendaks tulnud pärnakas Rasmus Maalinn oli seda meelt, et miinimumprogramm sai täidetud.

"Lootsin väga, et saaks kasvõi ühe sõidu veel kirja, aga tuleb leppida sellega, mis on," ütles neljakordne juunioride maailmameister, 20-aastane Maalinn. "Homme on uus päev ja Euroopa meistrivõistlusi alustame kõik nullist. Kindlasti peab omajagu õnne olema, aga ma lohutan ennast sellega, et õnn kipub tugevaid rohkem soosima kui nõrku."

Teistest eestlastest sai Argo Vooremaa 13., Mihkel Kosk 16., Vaiko Vooremaa 21., Joonas Kiisler 23., Eigo Helimets 52., Melvin Aasav 72., Peeter Järvelaid 114. ja Toivo Aardemaa 126. koha.

Kokku seilas Rootsi MM-il 143 sportlast ja esindatud oli 17 riiki.