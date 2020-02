Renee Teppan siirdub Meistrite liiga klubisse

Maaseiki on esindanud läbi aastate mitmed eestlased. Kui mullu mängisid Joel Banksi käe all suisa kolm eestlast – Andri Aganits, Timo Tammemaa ja Keith Pupart -, siis tänavu jätkas neist Belgia meisterklubis pallimist Aganits. Nii Teppan kui ka Aganits on sama aastakäigu mehed ja tunnevad üksteist juba Audentese spordigümnaasiumi päevilt, nüüd hakatakse aga lisaks koondisele mängima esmakordselt koos ka välisklubis, vahendab Võrkpall24.ee.

Maaseik lõpetas Belgia liigas põhiturniiri teisena, Meistrite liigas ollakse viimase vooru eel veel edasipääsu konkurentsis, ent selle saavutamiseks peavad kõik nüansid nädala pärast kokku langema.

