Valga-Valka meeskond pidas kriisikoosoleku, mitu mängijat lahkuvad

Läti Delfi andmetel siirdub lätlane Emils Kruminš Riia VEF-i, Rodrigo Bumeisters hakkab esindama Jurmalat, vahendab Delfi.

Lahkunud on ka serblasest peatreener Marko Zarkovic, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et on suured kahtlused, kas võistkond suudab hooaega lõpuni mängida.

Klubi juhtkonda kuuluv Valka linnapea Vents Armands Krauklise sõnul on klubi keerulisse olukorda sattunud Valga vallavalitsuse tõttu, kes lubas 2020. aastal meeskonda toetada 33 000 euroga, kuid pole seda summat siiani üle kandnud.

"Kui arvestasime jaanuaris 33 000 euroga, aga selle asemel on meil null eurot, on olukord muidugi kohutav. Valga vald ei ole praeguseks hetkeks meile eelarvest midagi eraldanud. See on väga oluline osa meie eelarvest. Tõsi, nad lubasid, et see võib juhtuda paari nädala jooksul. Täna küsime mängijatelt, kas nad on valmis veel ootama," viitas Krauklis, et mängijad pole pikka aega palka saanud.

Homme, 14. veebruaril peaks Valga Eesti-Läti liigas kodus kohtuma Tallinna Kalev/TLÜ-ga.