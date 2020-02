Eesti naiskond üllatas sulgpalli EM-il tugevat Hollandit

Esimeses ringis läks Kristin Kuuba (BWF 63.) vastamisi Hollandi parima üksikmängija Soraya de Visch Eijbergeniga (BWF 75.), keda ta ei olnud varem võitnud. Kuuba mängis hästi ja oli kindel mõlema geimi otsustavatel punktidel. Võiduga 21:18, 22:20 läks Eesti juhtima.

Teises mängus tulid teiste numbrite duellis väljakule Getter Saar ja Gayle Mahulette. Mäng ei jõudnud pikalt kesta, sest seisul 4:6 väänas Saar nii õnnetult hüppeliigest, et pidi mängu katkestama. Nii pidi väikese ettevalmistusega kolmandat üksikmatši mängima minema Kati-Kreet Marran. Hollandlastel oli oma kolmanda numbrina vastu panna nende tulevikulootus, alles 16-aastane Nadia Choukri.

Marran suutis platsil oma suurema võistluskogemuse maksma panna: esimeses geimis oli geimpalle mõlemal, kuid 25:23 läks geim lõpuks Eesti poolele, teises geimis oli noor hollandlanna juba murtud ning Marranil õnnestus isegi 10:0 juhtida. Lõppseisuks jäi 25:23, 21:13.

Paarismängudes, kus Hollandil on palju ühtlaselt tugevaid mängijad, tehti aga valearvestus, kui pingile jäeti oma tugevaim Selena Piek. Piek on koos Cheryl Seineniga maailma parimate naispaaride seas (edetabeli 24. koht) ning eelmisel aastal tuldi ka Euroopa Mängude võitjaks. Vangerdamise tõttu sai Seinen paariliseks Debora Jille'i, Seinen ja Jille suutsid aga ootused täita ja alistasid Eesti teise paari, alles 16-aastased Catlyn Kruusi ja Ramona Üpruse tulemusega 21:8, 21:9.

Nii otsustas matši võitja viimane mäng ehk paarismängu esinumbrite võistlus. Eesti pani välja oma parima kombinatsiooni: Kristin Kuuba, kes enne üksikmängule keskendumist oli paarismängus Euroopa parimate hulgas, ja Kati-Kreet Marrani. Marran mängib nüüd koos Kuuba endise paarilise Helina Rüüteliga, kes aga vigastuse tõttu EM-il ei osale.

Kuuba ja Marrani vastu tulid väljakule Imke van der Aar ja Alyssa Tirtosentono. Eestlased mängisid aktiivselt ja kuigi esimeses geimis jäädi lõpupoole kaotusseisu, ei antud alla ning viimase paari punktiga võeti esimene geim 21:19. Teises geimis oli Eesti duol on eneseusku rohkem, geimi keskel rebiti ette ning jäädi juhtima lõpuni. Euroopa parimate hulka kuuluv Hollandi koondis alistati võiduga 21:19, 21:16.

"Mängisime hea emotsiooniga, olime mõlema geimi lõpus ründavamad ja agressiivsemad," kommenteerisid võitu Kuuba ja Marran. "Arvan, et nad alahindasid meid ka natuke, kui ei pannud mängima oma tugevaimat paari. Kui nägime, kes meile vastu tulevad, siis teadsime, et meil on võimalus."

Võiduga on Eesti kindlustanud alagrupis vähemalt teise koha. Alagrupi võitja ja veerandfinaali pääseja selgitab homme kohtumine tiitlikaitsja, esimese paigutusega Taani naiskonna vastu.