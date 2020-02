75-aastane jalgpallur tahab väljakule tulla profitasemel

Kairo tänavatel kuueaastaselt jalgpalli mängima hakanud Bahader töötas täiskasvanuna pikalt ehitusinsenerina ja sai spordiga edasi tegeleda ainult amatöörtasemel, vahendab Reuters. Nüüd, 75-aastasena, loodab Bahader kunagise unistuse täide viia ja alustas treeninguid Egiptuse kolmandas divisjonis mängiva klubi 6 October juures.

Et Bahaderist saaks ametlikult maailma vanim professionaalsel tasemel kaasa löönud jalgpallur, peab ta mängima kahes 90-minutilises matšis. Bahader loodab sellega hakkama saada märtsis. Praegu on vanima mängijana Guinnessi rekordite raamatusse kantud tunamullu aprillis Iisraeli klubi Ironi Or Yehuda eest väravat kaitsnud Isaak Hayik, kes oli siis 73-aastane.

"Essam El-Hadary [legendaarne Egiptuse väravavaht, kellest sai 2018. aasta suvel 45 aasta vanusena MM-i ajaloo vanim mängija] on sama vana kui mu lapsed," rääkis Bahader Reutersile. "Miks mängijad lõpetavad 35-aastasena karjääri? Nad saaksid veel nii palju mängida, aga nad on treeninud palju ja oma võimalused realiseerinud. Seega neil ei ole enam sisemist vajadust, ambitsiooni, et midagi korda saata. Mina pean ennast noormängijaks. Ma ei ole treeningutest tüdinud, ma ei ole väsinud. Minu teen on alles alanud."

"See kõik oli minu jaoks alguses väga keeruline," rääkis Bahaderi isiklik treener Mahmoud Refaat. "Aga kui alustasin temaga koostööd, mõistsin, et ta on valmis paljude nüansside kallal vaeva nägema. Pidasime vanust, tema lihaste võimet raskeid koormusi taluda, probleemiks. Kui aga alustasime tööd, mõistsime, et see on võimalik. Miks mitte?"